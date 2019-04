Gorillaünneplés is lesz hétvégén az állatkerti Föld fesztiválon

Péntektől vasárnapig tar a Föld fesztivál a budapesti állatkertben, ahol a hagyományos programok mellett tavaszi sokadalom és gorillanap is várja a látogatókat.

A Föld napját egy egész hétvégévé bővítő fesztiválon idén fűszerszimatolás, méhészeti bemutató, a hulladékhasznosításhoz kapcsolódó kreatív kézműveskedés és játékos feladatok sokasága várja a közönséget, akik az állatkert állatmentő munkájával és a természetvédelmi őrök tevékenységével is megismerkedhetnek, valamint segítséget kaphatnak az otthoni állattartáshoz is – áll az intézmény közleményében . Mindkét nap talajtani kísérletekkel, rovaros játékokkal, vasárnap pedig a vízi élővilággal foglalkozó interaktív mozgó laboratóriummal is várják a családokat.

Szombaton az emberszabású majmokat bemutató állatházban és környékén külön gorillanapot is tartanak, amelynek programjaiból kiderül, mit érdemes tudni ezekről az állatokról, milyen veszélyek fenyegetik fennmaradásukat a természetben, és hogyan lehet hozzájárulni a megmentésükhöz a nem használt mobiltelefonok szelektív gyűjtésével. A gorillanap egyik kiemelkedő eseménye lesz az állatkerti gorillacsapat két legidősebb tagja, Liesel és Golo köszöntése is. Kettejüknek három kölyke született és cseperedett fel, és mivel most ünneplik közös életük harmincadik évfordulóját, a gondozók gyöngylakodalmi ünnepséget rendeznek számukra.

A Holnemvolt Várban tavaszi sokadalommal is várják a látogatókat, elsősorban a kisgyermekes családokat. Ott többek közt lesz bábszínház, papírszínház, vándormuzsikus és táncház is.