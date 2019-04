Kötter Tamás: Uram, minden rendben van? (Részlet a Nem kijárat - Apró hazugságok egy férfi életéből című kötetből)

Csütörtök délután Karl Ove Knausgård és Norvégia díszvendégségével kezdetét vette a 4 napos 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Könyvek garmadája, programok tömkelege várja a Millenárison a könyvbarátokat. A Nyitott mondat szerkesztősége – kizárólag szubjektív alapon – ebben a kavalkádban kíván tájékozódási pontokat kínálni, érdekességekre, különlegességekre felhívni olvasói figyelmét. Nyugodtan hibáztassanak minket, ha a tervezett 2-3 kötet helyett kétszatyornyi könyvvel térnek haza.

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Henry Kissinger: Fehér házi éveim I-III. A bajor születésű amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, majd külügyminiszter 3 kötetes emlékirata nemcsak az USA (és diplomatája) hatalmi játszmáiba enged betekintést, de a kivételes tehetségű politikus írói kvalitásai is lenyűgözőek. A könyvet szombaton (április 27.) mutatják be (Supka Géza terem, 10.30-12.30) (Ford. Magyarics Péter, Bojtár Péter, Budapest, Antall József Tudásközpont, 2019. 1786 o.) Párhuzamos univerzumok A sci-fi politológiája, a Fantasztikus világok – Társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban, majd a Nevelj Jedit! című kötetek után egy újabb tanulmánygyűjtemény feszegeti a tudomány eszközeivel a korábban peremműfajokként jellemzett sci-fi és fantasy irodalom és filmek szociológiai vonatkozásait. Star Wars-, Star Trek-, Harry Potter-, Deadpool- és Trónok harca-rajongók előnyben. A könyv bemutatója szombaton lesz a Táncszínház teraszán (17.30-19.30). (Filippov Gábor – Nagy Ádám – Tóth Csaba szerk., Budapest, Athenaeum, 2019. 648 o.) Michel Houellebecq – Bernard-Henri Lévy: Közellenségek Franciaország kedvenc, hatalmas egójú botrányhősei, Michel Houellebecq író és Bernard-Henri Lévy filozófus 2008. januártól júliusig leveleztek egymással – 28 levelet váltottak, amelyekben megtárgyalták, hogyan próbálják elviselni és feldolgozni a rájuk zúduló médiaössztüzet, és hogyan védekeznek ellene. (Ford. Tótfalusi Ágnes, Budapest, Magvető Kiadó, 2019. 384 o.) Stellan Ottosson: Darwin – Az óvatos forradalmár Mindannyiunk „ősapja” életrajzából ezúttal a gondolkodó és taktikus Darwint ismerhetjük meg, az embert, aki ugyan megingathatatlan ateistaként halt meg, de pénzzel támogatta Downe lelkészének szociális kezdeményezéseit is. De a párválasztása és a házasélete is nyitott könyv lesz ettől fogva. (Ford. Harrach Ágnes, Budapest, Typotex, 2019. 324 o.) Pardon… Az Új Nemzedék rovata Kosztolányi Dezső szerkesztésében 1919–1921 A Tanácsköztársaság bukását követően, Kosztolányi Dezső a radikális nemzeti irányvonalat képviselő Új Nemzedék című napilaphoz szegődött munkatársnak, ahol a Pardon rovatot vezette és részben írta. Az életmű fekete foltjaként aposztrofált, hírhedt cikkeket 100 évvel megjelenésüket követően most mindenféle cenzúra nélkül olvashatjuk. (Arany Zsuzsanna szerk., Osiris, Budapest, 2019. 376 o.) Spiró György: Egyéni javaslat A Szerény javaslatra emlékeztető cím mögött ugyan kevésbé hajmeresztő gondolatok bújnak meg, mint a szegény gyerekek swifti problematikája, de azért Spirót sem kell félteni a merész képzettársításoktól. Humoreszkgyűjteményében egy-egy magát hivatalosságnak vélő alak szerepébe bújik és afféle politikai pamfletekbe szedve sorolja a sok-sok humorral rekonstruált állami balgaságokat. No és persze, ahogyan Swift is tette anno, kínál rájuk egyéni javaslatokat. A könyvet szombaton (április 27.) 16.30-kor mutatja be a szerző és a szerkesztő, Szegő János, az Osztovits Levente teremben. (Magvető, 2019. 208 o.) Havasréti József: Szerb Antal Újra kiadja Havasréti József életrajzi regénybe is beillő Szerb Antal-monográfiáját a Magvető kiadó. A szerző nemcsak kimerítő pályaképet és irodalomtörténeti összesítőt ad az író munkásságáról, de megismerhetjük belőle munkamódszerét, kedvenc olvasmányait, sőt az életét aktuálisan foglalkoztató problémákat is. Szerb nemcsak alanya, hanem egyszerre a főhőse is Havasréti monográfiájának: szellemes regényíró, szenvedélyes irodalmár és a zsidó gyökereit sohasem tagadó, hívő katolikus polgár, aki halála pillanatáig hitt az értelem erejében. A május 1-jén 118 éve született Szerb Antalról vasárnap (április 28.) 14 órakor a szerző, Pálfy Eszter és Szegő János beszélgetnek a Márai Sándor éteremben. Ugyanitt 15 órakor Havasréti József dedikál. (Magvető, 2019. 720. o.) Bikácsy Gergely: Eichmann-csokoládé Az elsősorban filmelméleti írásairól ismert film- és irodalomkritikus legújabb könyve amolyan félfikciós dokumentumregény, melynek nagy részében maga Adolf Eichmann beszél a mai Duna-parton. Az operett slágerekbe ágyazott, fekete humorral átszőtt regény szarkazmust nem kímélve egyensúlyoz a jó ízlés pengeélén – közben a gonoszság bugyraiban fürdőző Eichmann arról mesél, hogy élete legszebb nyarát Magyarországon töltötte 1944-ben. A jó magyar vörösbor mellett a csokoládét imádta leginkább, s mivel úgy hallotta, a győzelem után különleges jutalmat kérhet, előjegyzett magának egy szovjet csokoládégyárat… Bikácsy Gergely szombaton (április 27.) 14 órakor dedikál a kiadó standjánál. (Múlt és Jövő Alapítvány, 2019., 204 o.) Georg Hauptfeld: A véletlen értéke – Heller Ágnes élete és kora A filozófus tavaly a Frankfurti Könyvvásárra megjelent, eredetileg német nyelvű életrajzát Bartók Imre fordította magyarra, hogy a hazai olvasóközönség is bepillanthasson Heller Ágnes hosszú, regényes és örökifjú életének kulisszatitkaiba. „Miután annyi éven át harcolt a totalitarizmus ellen, és miután az egész világot többször is bejárta, többé már nem hisz a nagy változás álmában. Meggyőződése szerint inkább azon kell munkálkodnunk, hogy a szűkre szabott lehetőségeink között megtegyük, amit megtehetünk.” A könyvbemutató szombaton (április 27.) 16 órakor lesz a Lázár Ervin teremben. Utána Heller Ágnes és Georg Hauptfeld közösen dedikálják könyvüket szombaton (17 óra) a B22 standnál. (Noran-Libro, 2019. 256 o.) T. S. Eliot: Macskák: Oposszum Apó hasznos és mulattató Macskáriuma Bár Oposszum apó Macskáriumát a legtöbben a népszerű musicalből ismerik – épp most nem játsszák hazai színházak –, T. S. Eliot versei zene nélkül, Varró Dániel és Havasi Attila sziporkázó fordításában is legalább annyira (ha nem jobban!) élvezetesek, mint a Webber-verzió. Axel Scheffler illusztrációi a mókás versekkel karöltve keltik életre Dib Dáb Kandúrt, Mortájgert, Praclipöszléket és a többieket! „Van macska rossz, van macska jó, / hibbant és beszámítható, van gyenge jellem, kőkemény, / de mindről szólhat költemény.” (Pozsonyi Pagony, 2019. 80 o.) Finnugor bohémek időutazása mackónadrágban… Előzetes programterv, kész térkép nélkül egy tapodtat sem! Péntek délután érkezem: először is a magyar bohémvilágot megidéző irodalmi és sajtótörténeti időutazásra (16.00-17.00, Votisky Zsuzsa terem), majd este a norvég díszvendégség tiszteletére rendezett, a finnugor nyelvrokonság és a magyar őstörténet aktuális kérdéseit és eredményeit taglaló beszélgetésre, melyen Pusztai János nyelvészprofesszortól és Sudár Balázs történésztől lehet és érdemes tanulni (18.00-19.00, B1 és B2 stand). Szombaton az Európai Elsőkönyvesek pódiumbeszélgetésén 23 nemzet írói között Mécs Anna képviseli hazánkat, kihagyhatatlan tájékozódási lehetőség a kontinensünk irodalmi jövőjét tekintve (10.00-13.00, Lázár Ervin terem). Bár időközben időt kell szakítanom Ablonczy Balázs Trianon 100 kutatócsoportjának bemutatkozására (10.30-11.30, Osztovits Levente terem). Délután viszont kedvelt sci-fi szerzőmmel, John Scalzival is találkozni szeretnék (13.30-15.00, Supka Géza terem). Vasárnap szintén bérelt helyem van ugyanitt a kortárs sci-fi és fantasy irodalmat értékelő beszélgetésen (12.30-14.00), hogy aztán a Maffiózók mackónadrágban című, a magyar szervezett bűnözés történetét a ’70-es évektől napjainkig feldolgozó szerzővel, Dezső Andrással találkozhassam, akivel Bárdy Tibor ny. rendőrezredes és Orosz István, az NNI bűnszervezetek elleni osztályának egykori vezetője beszélget (13.30-14.30, Szabó Magda terem). És akkor a rengeteg, könyvek böngészésével – fél szemmel a gyerekeimet figyelve – eltöltött időt a Zöld Péter játszótéren még nem is említettem… (rip) Varró Dani Csütörtököt mond A könyvfesztiválban az a nagyon jó, hogy miközben a szülők lapokra szűkült tekintettel bolyonganak (jó esetben válogatnak) a befogadhatatlan könyvkínálat között, addig akár egy fél napra is biztonsággal leparkolhatják csemetéiket a némiképp elszigetelt gyereksarokban, ahol a fesztivál 4 napja alatt program programot ér. Pénteken 14 órától például közösen lehet irodalmi folyóiratot szerkeszteni a Csodaceruza munkatársaival; szombaton pedig, a Pagony-standnál már reggel 10-kor személyesen mutatja be Harcos Bálint a jelen lévőknek Dorkát és az ő elgurult gombját. Sylvia Plath-t ugyanott képletesen A mindegy öltönybe öltözteti Dániel András; Varró Dániel és Havasi Attila pedig egy igen komoly kérdést fognak megvitatni: Fontoljuk meg ugyebár / a macska mégse kutya már! 11 órakor a Móra Kiadó standjánál Bíró Eszter ad zenés ízelítőt Időradír című könyvéből; 12.10-kor pedig, a Jelenkornál, Varró Dani leplezi le legújabb mesehősét, Csütörtököt, a kisördögöt. Délután 3-tól Bartha Ákos nemzetközi kvízmester kalandozik egy fergetegesnek ígért Narnia-kvízzel a ruhásszekrényen túli, ám a Harmat Kiadón innen birodalomban; 16.30-kor pedig Bosnyák Viktória és Dudás Győző rögtönzött Kolibri Kiadós írókurzusán alkothatja meg ki-ki a maga pácba került pacáját (Pacák a pácban). 17.00 és 18.00 óra között Dóka Péter A három űrbetyárt (A szupermalac és Űrpatkány című trilógia második kötete) mutatja be a Szabó Magda termet elfoglalt rajongóknak – a rendhagyó kötetbemutatón a szuperhősöket Máli Csaba grafikus élőben rajzolja meg. A beszélgetést dramatizált felolvasások és a Szupermalac-rajzfilmsorozat részletei egészítik ki. Aki kicsit is bizonytalan, milyen könyvet vegyen a gyerekének, annak a Könyvtáros Klub által szervezett beszélgetés 16 órakor sokat segíthet. Balázs Eszter, a Kolibri Kiadó főszerkesztője, Kovács Eszter, a Pagony Kiadó főszerkesztője, Török Ágnes, a Móra Kiadó szerkesztője és Simon Krisztina, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke arról beszélgetnek, mit ne tegyünk soha, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink olvassanak. (CsO)