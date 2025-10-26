Szépirodalom receptre

Egy jó regény, tartják sokan, átírhatja az ember életét. Hogy ez mennyire igaz, azzal lehet vitatkozni, de egy jól megírt történet biztosan segíti az olvasót önmaga és a világ megértésében – vagy akár a gyógyításában. De ahogy a test esetében sem mindegy, hogy egy adott kórságot milyen gyógy­ír­­ral próbálunk orvosolni, úgy annak is jelentősége van, milyen könyvet, mely életszakaszban és milyen hangulatban veszünk a kezünkbe. Jó választással a különféle elakadások, de akár a járványos-válságos szorongások is oldhatók lehetnek – a „szakrendelésen” irodalomterapeuta segít fellapozni a személyiség rejtett oldalait.