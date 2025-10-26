Mennyit álmodoztam én kamaszkoromban a Nobel-díjról! Pontosan elterveztem az egész ceremóniát, amelyen természetesen ott lett volna az egész osztály meg a tanári kar, az összes rokon, meg akit még méltóztatok meghívni.
Élmények nélküli oktatással, kötelező olvasmányokkal általában keveseket lehet rávenni az irodalom szeretetére. Senki sem tudhatja azonban, mikor kedveli meg őszintén az olvasást. Van, akinek egy adaptáció kelti fel az érdeklődését, más unalmában lapoz bele egy könyvbe, és számára is váratlanul megérinti a szöveg minősége, gondolati gazdagsága. De hogyan lehet szervesen együtt élni ezzel a kulturális kinccsel, táplálkozni, szellemi-érzelmi energiákat szívni belőle, ha jelentős része egyre nehezebben elérhető?
Olyan szabadsággyakorlatok gyűjteményét igyekeztem megjeleníteni, amelyek minduntalan egyfajta „belső emigráció” kialakítása felé irányulnak. A bezárkózó, önző, spórolós-kuporgatós szemléletre ma is lehet politikai propagandát építeni – mondja Jánossy Lajos, akinek Örök hely és mindenhol idő című, minden értelemben nagy regénye a Kádár-korszak világába kalauzol el az életlehetőségek megannyi stratégiáját felvonultatva. A szerzővel a történelmi archeológia mellett az archiválás fontosságáról is beszélgettünk.
Egy jó regény, tartják sokan, átírhatja az ember életét. Hogy ez mennyire igaz, azzal lehet vitatkozni, de egy jól megírt történet biztosan segíti az olvasót önmaga és a világ megértésében – vagy akár a gyógyításában. De ahogy a test esetében sem mindegy, hogy egy adott kórságot milyen gyógyírral próbálunk orvosolni, úgy annak is jelentősége van, milyen könyvet, mely életszakaszban és milyen hangulatban veszünk a kezünkbe. Jó választással a különféle elakadások, de akár a járványos-válságos szorongások is oldhatók lehetnek – a „szakrendelésen” irodalomterapeuta segít fellapozni a személyiség rejtett oldalait.
Tudja, milyen festmény lóg Paul Austerék fürdőszobájában, járt Martin Amis nappalijában, Jonathan Franzen pedig magyar barátjaként hivatkozott rá a Literarische Weltnek adott interjúban, beidézve az újságíró korábbi e-mailjét. A napokban jelent meg Köves Gábor második interjúkötete (Végszónak sem rossz), melyben – számos világhírű színész, rendező és zenész mellett – ezúttal tizenhat íróklasszissal folytatott beszélgetése kapott helyet, Margaret Atwoodtól John Le Carréig.
A kortárs magyar irodalom formakultúrája és nyelvi komplexitása sok esetben felülírja az ugyanezen magyar költők által fordított szövegekét – kockáztatja meg a kijelentést Lanczkor Gábor költő. A tavaly májusban frissen alapított, 1749 című, online világirodalmi magazin főszerkesztőjével a világirodalomnak nevezett fikció és hazai befogadásáról beszélgettünk.
A műélvezethez teljes intellektuális ellazulás kell. Intim kapcsolat a mű és a befogadó között. Csak így találhatnak egymásra. A lelkünket kéne feltárni hozzá, amelyet még magunk előtt is titkolunk.
„Ki ismert fiút, aki olyan picinek született, mint egy légy? Aki elfért egy tenyérben? Ha ráugrott a kanálra, a kanál pereme nagyobb volt nála?”
„Hátat fordítok a fuzionátumnak, hogy a hátamra szerelt hidrofutball kettőnk közé kerüljön, hogy biztosan mindhárman megsemmisüljünk. Aztán aktiválom a detonátort.”
„Aggasztó hírek érkeznek fentről. A visszatérés lehetetlen. A közbeszerzési tenderen nagyot szakító vállalat valami fontos anyagot kihagyott az űrgépből, ami immár képtelen a visszatérésre.”
„A fejembe juttatták ezt a biológiai alapú arcfelismerő rendszert, melynek segítségével bolygónk bármelyik emberét azonnal felismerem. Az a legcsodálatosabb, hogy ehhez nem volt szükség bonyolult műtétre, egy apró tárgy agyamba ültetésére.”
CÍMZETT: Európai Elektronikus Bíróság Humán Fellebbviteli Fóruma FELADÓ: Digital Personal Assistant 2.3-WKF63457E (Cat) TÁRGY: Önmegsemmisítési Parancs visszavonása iránti megismételt kérelem INDOKLÁS:
„Ötvenöt és hatvan közötti, szakállas. Ha éppen nem eszik, akkor újságot olvas. Vagy úgy tesz, mintha olvasna. Gyanús, nagyon gyanús. Talán kém. Vagy terepet felderítő tolvaj.”
Száz fecniben, olykor zavarba ejtő kitárulkozással értekezik a fotográfiáról és az ahhoz fűződő viszonyáról legújabb kötetében az évek óta Jáva szigetén élő Bartis Attila. Az eltűnt idő nyoma afféle önéletjegyzet a félelmektől a boldogságig, a múlttól a jelenig, az emlékezéstől a felejtésig, no és a fényképezés teremtő erejéig.
Három kötetének kézirata veszett el. A MERSZ-könyvek sorozatban 2019 októberében jelennek meg hátrahagyott, megtalált versei és írásai. A Nyitott mondat ebből a kötetből válogatott még soha nem közölt verseket, a szerkesztők engedélyével, a tiszteletadás jegyében.