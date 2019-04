Júniusban érkezhet Budapestre az orosz bank, és egyből hozza magával kis testvérét

Magyarország ugyan jelenleg még nem tagja az 1963-ban létrehozott IBEC-nek - amivel költözése után egyesülhet az IIB -, de a belépési folyamat már elindult.

A felzúdulás ellenére is rohamos tempóban zajlik a Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank, IIB) Magyarországra költözése, derül ki a Direkt36 által gyűjtött információkból. A banknál úgy számolnak, hogy júniusban költöznek Budapestre. Már eldőlt az is, hogy mintegy 30-40 fős stábbal fognak dolgozni - ami a banki szférában elég kicsinek számít. Keresik a székhelyüket is, és felmerült a brit nagykövetség egykori épülete a budapesti Harmincad utcában, valamint a Szabadság tér környéke is.