Kivonultak az ellenzéki képviselők a Borsod megyei közgyűlésből

A testület fideszes elnöke nem volt hajlandó napirendre tűzni az ellenzéki pártok civil kezdeményezésre készült határozati javaslatát.

Kivonultak az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői csütörtök délelőtt a Borsod megyei közgyűlésből, miután a testület fideszes elnöke, Török Dezső nem volt hajlandó napirendre tűzni az ellenzéki pártok civil kezdeményezésre készült határozati javaslatát a Miskolcot Sajószentpéterrel összekötő, nagyforgalmú, rendszeresen dugókkal terhelt 26-os út bővítéséről – írja a hvg.hu. A portál szerint a 14 ellenzéki képviselő közül egyedül Pasztorniczky István, a Mi Hazánk képviselője maradt a teremben. A munka az MSZP-s, a DK-s és a jobbikos tagok nélkül is folytatódni tud, a 15 kormánypárti képviselővel ugyanis önmagában is határozatképes a testület.Az ellenzéki összefogás nemcsak a közös akciókban merül ki a borsodi megyeszékhelyen: a pártok az őszi önkormányzati választáson is közös polgármester-jelöltet indítanak, és az egyéni körzetekben is koordinálják majd az indulásukat Miskolcon.