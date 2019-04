A tanú cenzúrázatlan változatát vetítik a cannes-i filmfesztiválon

Tizedik születésnapját ünnepli a világ- és népzene, underground és jazz koncertek óbudai helyszíne, a Kobuci Kert.

Ha 2005 nyarán a két népzenész: Kaszap Atilla, Kaszap Gábor és testvérük, a keramikus Kaszap Ákos nem jár Kapolcson, talán nem jön létre az óbudai Kobuci Kert sem. De a Művészetek Völgyének bő egy hete alatt rájöttek, hogyan találják meg a vendéglátás és zene számukra megfelelő színvonalú közös halmazát.

Az óbudai Zichy kastély kertjében alakult Kobuci Kert a világzene, népzene, blues, underground és jazz koncertek helyszíne egyrészt, és a közönségből alakult közösség helye másrészt. − Büszkék vagyunk a közönségünkre, szerencsénk van az idejárók tekintetével. Azzal is, hogy a különböző szubkultúrák, közösségek, amelyek egyfajta zenét szeretnek, átlátnak a másik világába is és reméljük, hogy ennek részben a Kobuci is aktora – fogalmaz Nagy Krisztián kommunikációs vezető, aki a tulajdonos-programszervező Kaszap Atillával együtt mesélt a Népszavának az évforduló alkalmából.

−Amikor mindent egy lapra téve nagy nehezen megnyitottunk, az első másfél hónapban nagyjából három olyan nap volt, amikor nem esett az eső. Ültünk a pulton a bátyámmal és szavak nélkül is tudtuk, hogy a másik mire gondol. De hittünk benne, hogy egyszer csak kisüt a nap, és kisütött a nap – mesél a kezdeti romantikáról Kaszap Atilla.

A kastélyudvar képes ezer fős közönséget befogadni, de egy 150 fős intim jazzkoncertre is alkalmas anélkül, hogy azt érezné az ember, üres a nézőtér. − A hétvégi teltházas koncertek biztosítják a pénzügyi lehetőséget ahhoz, hogy hétfőn, kedden pályájuk elején lévő együttesek lépjenek fel – írja le a finanszírozás „titkát” Kaszap Atilla. − Mindig odaálltunk az épp alakuló zenei indulatok mellé, és ez később meghálálta magát. Nem a mai mainstreamet elhívni nagy dolog, hanem megérezni, hogy holnap mi lesz az – folytatja Nagy Krisztián. − A Csík zenekar, a Kerekes Band, a Szabó Balázs Bandája, vagy a Parno Graszt kezdeti koncertjeire jó, ha eljött 20-30 ember, most pedig már nem fér be hozzánk a közönségük. Nem állítjuk, hogy ez miattunk történt, de jó érzés, hogy mi is a részei lehettünk – teszi hozzá Kaszap Atilla.

− Sokszor belefutunk abba a félreértésbe, hogy mi egy ilyen népies hely vagyunk, ezért illik hozzánk mindenféle népies zene. Azokat a popzenekarokat, amelyek bizonyos motívumokat ellopnak a népzenéből, de hozzáértés nélkül teszik ezt, visszautasítjuk. A túlságosan populáris, és a népzenét csak maszknak használó együttesek, a „folki-bolkik” nem jöhetnek hozzánk. És azok sem, akik túl hangosak: a rock vagy a metál nem illik ide, akkor sem, ha színvonalas – írja le a kiválasztási szempontokat a tulajdonos, aki konkrét nevek említése nélkül azért bevallja, a több mint kétezer koncert között volt egy-két tévedése is.

A klasszikus zene még hiányzik a repertoárból. − Jó szinten járunk a közönségnevelésben, de szórakozóhely is vagyunk, a hangosítás lehetővé teszi, hogy lehessen beszélgetni koncert közben. Klasszikus zenénél azonban ez elképzelhetetlen. Annál rosszabb nincs, mint ha a művész rosszul érzi magát, miközben játszik. Ilyen helyzetbe senkit nem akarunk hozni. Nehéz egy csendes odafigyelős hangverseny helyét, idejét megtalálni, de meg fogjuk tenni, ebben biztos vagyok. Elvégre szerepel az álmok között – fejezi be Kaszap Atilla. *** Nyitóhétvége Ferenczi György és az 1ső pesti rackák 04.26. Péterfy Bori & Love Band 04.27. Kobuci Kert