Fenyegetőztek az MTV székházát ostromlók

Megfenyegették a tüntetők az MTV-székház biztonsági embereit, hogy "még többen jönnek", ha a tévé igazgatója nem hajlandó tárgyalni velük - mondta tegnap a Fővárosi Törvényszéken K. M. Zoltán tanú, aki a 2006. szeptember 18-i eseményekkor a tévészékház biztonsági őreként dolgozott. A fenyegetéssel az egyre agresszívabban viselkedő tömeg egyértelműen sugalmazta a később be is következett eseményeket, ezért a székház biztonsági emberei értesítették a rendőrséget.