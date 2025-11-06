Az európai demokráciapajzzsal foglalkozó európai parlamenti különbizottságban szerdán zárt ajtók mögött meghallgattak egy bizottsági tisztviselőt, akit állítólag be akartak szervezni – tudta meg a Népszava.
Tanúként hallgatták meg a bíróságon a volt igazságügyi minisztert a Fővárosi Törvényszéken a Völner Pál exállamtitkár és Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnöke ellen korrupció miatt indított büntetőperben.
Rajta kívül az élettársa és a balesetet okozó sofőr vesztette életét.
Tragikomédiába fulladt a Schadl–Völner-per bizonyítási eljárása a Fővárosi Törvényszéken, ahol ma a csak 1. számú tanúként megnevezett személyt hallgatták meg. Ahhoz képest, hogy az ügyészségen még folyékonyan, hosszan beszélt mindenről, a férfi kedden a bíróság előtt már semmire nem akart emlékezni.
Egy olasz étterem teraszán hangzott el, egy tanú jelenlétében, hogy az előzetes megállapodáshoz képest Sz. Balázs volt monori végrehajtónak többet kell visszaadnia az irodája adózott nyereségéből, mivel abból Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkár is részesül – derült ki a tanúi visszaemlékezésből a hírhedt korrupciós per, a Schadl-Völner-ügy keddi tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken.
Ahogy látom, az visszajáró az előzőből, de nincs előző – mondta a hallgatóság némi derültségére P. Máté tanú kedden, a Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) bukott elnöke és Völner Pál igazságügyi exállamtitkár korrupciós perében a Fővárosi Törvényszéken.
A bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettese a pedofilügy eltussolásáért rá kiszabott jogerős ítélet ellenére a nyilvánosság előtt akarta tisztára mosni magát.
Az is lehet, hogy nem. Csütörtökön tanúmeghallgatással folytatódott a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb ismert korrupciós ügyének a pere.
A perbeszédek elhangzása után várhatóan november 14-én születik ítélet az ügyben.
Azzal próbálták befolyásolni őket, hogy megölik az egész családjukat, felgyújtják az autójukat és a házukat. A tanúk egyikét nemi erőszakkal is fenyegették.
Ebben a verzióban látható lesz a Rajk Lászlóra utaló sötétzárka-jelenet is.
A hajdan köz- ma már állami, vagy inkább kormánytévé palesztin származású egykori programigazgatója volt Vona Gábor esküvői tanúja, aki miatt iszlámista befolyással vádolták meg a Jobbik elnökét.
Elismerte bűnösségét a romagyilkosságokkal összefüggésben hamis tanúzással megvádolt nő büntetőperének első tárgyalásán a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) szerdán - tudatta a Fővárosi Törvényszék.
Kulcsfontosságúnak tartaná Tasnádi Péter tanúkénti kihallgatását Fenyő János meggyilkolása ügyében a médiavállalkozó megölésével vádolt Jozef Rohác - a Fővárosi Törvényszéken ezért a szlovák férfi indítványozta a jelenleg börtönbüntetését töltő üzletember meghallgatását, amelynek Cserni János bíró helyt adott.
Megfenyegették a tüntetők az MTV-székház biztonsági embereit, hogy "még többen jönnek", ha a tévé igazgatója nem hajlandó tárgyalni velük - mondta tegnap a Fővárosi Törvényszéken K. M. Zoltán tanú, aki a 2006. szeptember 18-i eseményekkor a tévészékház biztonsági őreként dolgozott. A fenyegetéssel az egyre agresszívabban viselkedő tömeg egyértelműen sugalmazta a később be is következett eseményeket, ezért a székház biztonsági emberei értesítették a rendőrséget.
Tanúvédelmi programba került a január 13-i, Lehel utcai bankrobbantás egyetlen szemtanúja, a 64 éves férfit éjjel-nappal őrzik - írta a hvg.hu a Zsaru magazinban e héten megjelenő információkra hivatkozva.
Tanúként hallgatja meg a jövőhéten a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Horváth András volt adóellenőrési szakemebert, aki adócsalási ügyekben tett feljelentést a napokban. Horváth szerint a Fidesz felső vezetői körének volt tudmása csalásokról, mégsem tett semmit az ügyek felderítése érdekében. Most pedig igyekeznek "agyonhallagatni" a történteket. Az ellenzéki pártok úgy vélik: szinte bizonyos, hogy a Fidesz azért kadályozza a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, mert a kormánypárt érdekköreit is érinti az adócsalási ügy. Az adóhivatal tagadja az ellene felhozott vádakat és rágalmazás miatt feljelenti Horváthot.
Egervári Ajtonynak, a C.C. Soft Kft. egykori vezetőjének meghallgatásával folyatódott a BKV-per tárgyalása Kecskeméten. A tanú megerősítette, hogy soha, semmilyen kapcsolata nem volt Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettessel, a per vádlottjával.