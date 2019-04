Díj a kísérletezőknek, és a hungarofuturizmus szellemi atyjának

Húsz előadáson játsszák Lehár Ferenc operettjét, A víg özvegyet. Tízezer jegyet már meg is vettek az osztrákok és a bajorok.

Ötvenegy előadást tartanak idén nyáron a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban: a programpalettán szerepel nemzetközi ütősfesztivál, táncszínház, klasszikus-, dzsessz-könnyű- és népzenei koncert, opera, operett, musical és stand up est is – hangzott el tegnap sajtótájékoztatón. Minden bizonnyal sikerül felülmúlni a tavalyi 24 ezres nézőszámot: a Soproni Petőfi Színház A víg özvegy húsz német nyelvű előadására mintegy tízezer osztrák és bajor néző érkezik, köszönhetően a barlangszínházat működtető Pro Kultúra Sopron Nkft. és az osztrák produkciós iroda, a Gerberhaus Culturproduktionen együttműködésének.



A szezon június 2-án indul a soproni szimfonikusok kamarazenekarával – minden vasárnap délután lesz „ötórai hangoló”. A SopronDrums június 10-től 17-ig tart – a nyár legütősebb fesztiválját immár másodszorra rendezik meg itt Horváth Kornél művészeti vezetésével, akit a brit Rhythm zenei magazin olvasói 2016-ban a világ legjobb ütőhangszeresének választottak. A Horváth Kornélhoz hasonlóan soproni kötődésű Kollman Gábor szaxofonos zenekara, a Budapest Jazz Orchestra Malek Andreával, Náray Erikával és Tóth Verával Ella Fitzgerald előtt tiszteleg, jön a negyvenéves brit jazz-funk legenda, az Incognito együttes, valamint a fennállásának 35. évét ünneplő, Kossuth- és Bartók-Pásztory-díjas Amadinda is.



Az ütősfesztivál ideje alatt olyan világsztárok tartanak mesterkurzusokat, mint Dennis Chambers, Michael Schack, Gordon Stout és Tommy Campbell. Chambers és Cambell Prince egykori basszusgitárosával, Nik Westtel is koncertezik – őt a női Lenny Kravitzként, a funk Lady Gagájaként is méltatják. Az elektromos dobolás mestere, Michael Schack mellett olyan magyar legendák is fellépnek a fesztiválon, mint Solti János és Németh Gábor.



A szaranszki Orosz Nemzeti Balett a Carmennel, az ExprediDance a Revanssal lép a barlangszínház színpadára, a Soproni Petőfi Színház a Valahol Európában musicallel. A Co-Opera társulata Figaro házasságát adja elő magyar nyelven, míg a Kassai Állami Opera a Bohémélettel jön. A Páneurópai Piknik harmincadik évfordulóját augusztus 19-én ünneplik meg a kőfejtőben.