Buszbalesetben meghalt a cseh válogatott futballista

Egymillió az átlagbér a csapatnál, és ebben nemcsak a játékosok, de a takarítónők és a karbantartók bére is benne van.

A debreceni focicsapat, a Puskás Akadémia és A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány mellett a Mezőkövesdy Zsóry is közzétette 2018-as beszámolóját a honlapján, írja az mfor.hu . A matyóföldi csapat gazdálkodása tavaly nem sokban különbözött az előző évitől, lényeges változás azonban a bevételek összetétele. A Mezőkövesd Zsóry jegyár-bevétele lényegében nem változott 22,9 millióra rúgott, Az MLSZ és MHLL jogdíjakból 2018-ban 120 millióval kevesebb folyt be, összesen 366 millió forint. A reklámbevételek pedig 61 millió forinttal apadtak - ez 161 milliónyi hirdetési pénzt jelent. A kiesését viszont kompenzálták a vállalkozások támogatásai: Míg 2017-ben 10,5 millió forinttal támogatták a cégek a csapatot, tavaly ez 149,3 millióra ugrott. Az összeg nagysága nemcsak a korábbi évhez képest nevezhető kiemelkedőnek, hiszen a Puskás Akadémia csapatát (Puskás Futball Club Kft.-t) mindössze 39 millió forinttal támogatták tavaly a nagylelkű cégek. Mivel a bevételek mellett a kiadások is nagyjából a 2017-es évi szintjén maradtak, üzemi szinten mintegy 56 millió forint nyereséget sikerült kimutatni. Egy évvel korábban 64 millió szerepelt ezen a soron. Ami a kiadásokat illeti: személyi jellegű ráfordításként a Mezőkövesd Zsóry 2018-ban 727,3 millió forintot számolt el, míg egy ével korábban ez az összeg 644 millió volt. Ennek ellenére nem emelkedett az átlagbér a csapatnál, mivel az átlagos létszám 43-ról 52 főre nőtt. Így 1,2 millió forintról 1,03 millióra mérséklődött az átlagbér a csapatnál, amiben azonban - részletezettség hiányában - nemcsak a sportolók, de az egyéb, irodai, pályakarbantartással foglalkozó alkalmazottak, takarítók fizetése is benne van.