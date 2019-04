Újabb kutatás igazolja: az elhízás súlyos betegségekre hajlamosít

A világ burgertérképére került Magyarország, ugyanis a négy budapesti lelőhelyet is működtető hamburgeres a tizenharmadik lett egy utazási portál globális toplistáján.

Mint megírtuk, pár hónapja két belvárosi hamburgerező is felkerült egy utazási portál európai 50-es listájára. A Big Seven Travel szerint a Bamba Marha Burger Bár az ötödik, míg a Tuning Bar & Burger a 42. legjobb burgerező a kontinensünkön. A most elkészült világlistájukon a Bamba Marha egyedüli magyar résztvevőként, "egyszerűen tökéletes"-nek minősítve az előkelő 13. helyen szerepel.

A négy budapesti helyet is üzemeltető burgerező a Facebook-oldalán azt írja, Magyarország ezzel felkerült a világ burgertérképére, ráadásul magyar étterem világlistán ilyen jól még sosem szerepelt.

A rangsor a kontinenslisták alapján, több mint öt hónap alatt, ötvennél is több ország részvételével állt össze. Az értékelésnél, ahogy a korábbinál is, a tesztelők minden országból válogattak, az eredmény kialakulásában pedig nagy szerepe volt a magazin 1,5 milliós olvasótábora mellett a felkért gasztro-szakértőknek, de figyelembe vették az online értékeléseket, a megjelenéseket és a gasztrobloggerek véleményét is.