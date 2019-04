Timmermans: Csak egy egységes Európa képes megállítani Trump „idiotizmusát”

Egy beépített informátor segítségével szereztek tudomást a készülő kaliforniai terrorcselekményről.

Az új-zélandi iszlámellenes merényletek megtorlásának szánt terrorcselekményt hiúsítottak meg Kaliforniában az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai – jelentették be hétfőn a szövetségi hatóságok. Az első információk szerint Mark Steven Domingo 26 éves afganisztáni veterán egy fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport vasárnapi rendezvényén akart pokolgépet robbantani a dél-kaliforniai Long Beachen. Domingót, aki pár évvel ezelőtt áttért a muzulmán hitre, még pénteken letartóztatta az FBI. A férfit tömegpusztító fegyver készítésével és tömeggyilkosságra tett előkészületekkel gyanúsítják. Mark Domingo azt vallotta, hogy a múlt hónapban Új-Zélandon két mecset ellen elkövetett merényletet akarta volna megbosszulni. Az új-zélandi Christchurch városában márciusban egy ausztrál szélsőjobboldali férfi két mecset ellen hajtott végre fegyveres támadást, amelyben ötven embert ölt meg. Az FBI egy beépített informátor segítségével szerzett tudomást a készülő kaliforniai terrorcselekményről. Domingo ugyanis az FBI egy fedett ügynökével vitatta meg, hogy többféle merényletet tervez. Célpontjai között zsidók, rendőrök és templomok is szerepeltek. Különféle alkatrészeket vásárolt, s ezekből összebarkácsolt egy olyan robbanószerkezetet, amelyet távirányítással hozott volna működésbe. Az FBI és Los Angeles illetékes hatóságai későbbre részletesebb tájékoztatást is ígértek.