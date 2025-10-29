A németalföldi államban ismét a bevándorlásellenes, szélsőjobboldali Szabadságpárt (PVV) arathat diadalt, ezúttal azonban – szemben 2023-mal – biztosan nem kerül majd a következő kormányba.
Hollandia példátlan időszakba léphet.
A klímaváltozás elleni küzdelem európai élharcosa hamarosan elhagyja Brüsszelt, hogy belevesse magát a hollandiai választási kampányba.
Az új városi buszok 2030-ban már nem fognak káros anyagokat kibocsátani.
A külgazdasági és külügyminiszter bosnyák hivatali kollégájával tárgyalt, a balkáni bővítést szorgalmazta.
Az Európai Bizottság alelnöke szerint soha nem volt titok, hogy Orbán Viktor nagyon jóban van Vlagyimir Putyinnal.
A holland politikus klímatervről, karbonsemlegességről, és a demokrácia természetéről szóló ideológiai konfrontációról is beszélt, amelyre meglátása szerint az Európai Unió még nincs felkészülve.
„Az igazságosságot kell az intézkedéseink középpontjába állítani” – mondta kedd esti európai parlamenti meghallgatásán.
A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint Jan Timmermans akar migránsokat betelepíteni Magyarországra.
Éves jelentésekben foglalkozik majd az Európai Bizottság a jogállamiság létét veszélyeztető országokkal. A szervezet alelnöke főleg Magyarországgal példálózott.
Először tartanak meghallgatást a magyarországi jogállam helyzetéről az EU miniszteri tanácsában. A jelek szerint a kormány ideges.
Az igazságügyi miniszter a 7. cikkelyes eljárásról érdeklődött az Európai Bizottság első alelnökénél, a jelek szerint hiába.
Magyarország ügyében szeptemberben tart meghallgatást az Európai Bizottság.
EU-források megerősítették, hogy Frans Timmermans bizottsági alelnök jelölése gerjesztette a leghevesebb indulatokat.
Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak vasárnap este a tagországok állam- és kormányfői, egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezetői tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak.
Egy exit poll szerint a holland Munkáspárt öt helyet szerezhet az Európai Parlamentben.
Újra Magyarországon kampányolt az európai baloldal csúcsjelöltje. Tóth Bertalan, az MSZP-Párbeszéd listavezetője szerint meg kell érteniük Timmermans szavait.
A budapesti Lehel piacon ebédelt Frans Timmermans, az Európai Szocialisták csúcsjelöltje.
Az Európai Bizottság új elnöktét várhatóan júliusban választják.
Itt a lehetősége a miniszterelnöknek, hogy vitában is képviselje hazugságait, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. Az Európai Szocialisták csúcsjelöltje ismét Magyarországra készül.
Balázs Péter nem aggódik, szerinte Magyarországnak erős, foglalt helye van az EU-ban.
„A Trump utáni világra akarunk gondolni, amelyben visszatérhet a szolidaritás az Egyesült Államok és Európa között” – mondta az európai szociáldemokraták listavezetője.
A menekültkérdést csak akkor lehet megoldani, ha valamennyi ország elkötelezi magát a szolidaritás mellett – jelentette ki.
Az Európai Bizottság ennek érdekében három pillért határozott meg.
A magyar emberek megérdemlik az igazságot, az Európai Bizottság pedig megpróbálja megvédeni az uniós vezetők becsületét – jelentette ki.
Orbán Viktor eldöntötte, nyugdíjazzák a gyűlöletkeltő plakátokon az Európai Bizottság elnökét. Helyére az európai szocialisták elnökjelöltje kerül - Soros, mint fő kampányelem, viszont marad az utcákon.
Az európai szocialisták csúcsjelöltje pártja madridi kongresszusán tartott beszédében sem feledkezett meg az Orbán-kormány bírálatáról.