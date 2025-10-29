Timmermans vitára hívja Orbánt - Reagált a miniszterelnök sajtófőnöke

Itt a lehetősége a miniszterelnöknek, hogy vitában is képviselje hazugságait, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. Az Európai Szocialisták csúcsjelöltje ismét Magyarországra készül.