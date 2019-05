Timmermans: nem vitás, hogy minden tagállam meghülyül, de a mostani krízis súlyosabb a korábbinál

A Pajzs 07 Zrt. két évre szerződött a fővárosi vagyonkezelővel a Bálna védelmére, de a rendezvényház eladása kihatott az üzletre. Szerencsére erre is találtak megoldást.

Összesen 327 millió forinttal, a korábbi ár felével drágult az eredetileg nettó 654 milliós őrzési szolgáltatási szerződés, amit a Pajzs 07 Zrt. kötött a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel (BFVK) – derül ki az uniós közbeszerzési értesítő pénteki számából.

A fővárosi vagyonkezelő aztán 2019. január 28-án ajánlati felhívást tett közzé a fennálló szerződés újrakötésére, melyben már emelték is a tétet: a sikeres pályázónak ebben már 13 helyszínt kellett volna védenie 24 hónapon át, összesen 981 millió forintért.A visszavonás után két héttel aztán az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ajánlatot tett a Bálna és a hozzátartozó ingóságok megvásárlására a fővárosnak, amit a Fővárosi Közgyűlés március 27-én el is fogadott.

A fentiek előzték meg tehát a pénteken publikált szerződésmódosítást. A megoldás sokba került, és a Pajzs 07-nek biztosan megérte. Bár a vállalkozás eredetileg csak április végéig őrizte volna a Bálnát, a

A Népszava megkereste a Pajzs 07-et és a BFVK Zrt.-is. Szerettük volna megérteni, hogy ha csupán a Bálna kieséséről volt szó, miért növelték a teljes szerződéses keretet több százmillió forinttal. A megkeresettek közül csak a vagyonkezelő válaszolt: elmondása szerint azért járt el így:



A vagyonkezelő válaszából egyúttal kiderült, hogy miért álltak el február közepén a szerződés újrakötésétől: ekkor ugyanis már tudták, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő meg akarja venni a Bálnát, bár az MNV Zrt. csak két héttel később tette meg hivatalosan is ajánlatát a főváros felé. A fővárosi vagyonkezelő pedig azért nem újította meg a tendert, mert nem akarták egy kétéves szerződésbe kényszeríteni a rendezvényközpont új tulajdonosát.

A vállalkozásnak egyébként sem feltétlenül jelent gondot, hogy a Bálnának új tulajdonosa lesz, hiszen az MNV Zrt. simán átveheti az ingatlanra vonatkozó szerződésüket a fővárostól.

A Pajzs 07 már korábban is jólt szerepel az állami és fővárosi tendereken: 2015-ben konzorciumban nyerték el fővárosi többségi tulajdonban lévő Budapesti Nagybani Piac Zrt. őrző-védő feladatait az Átlátszó szerint. 2017-ben – írta a Napi.hu – pedig a MÁV három éves, 18 milliárdos személy és vagyonvédelmi tenderén futottak be, szintén konzorciumi keretek között. A vállalkozás száz százalékos tulajdonosa a Civil Biztonsági Zrt, ami korábban Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cége volt - Pintér pedig egy ideig igazgatósági tagként is jelen volt a Pajzsban.