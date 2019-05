Orbán ezt a csatát elveszíti, kisebbségbe szorulnak a hozzá hasonlók

A május 2-án megnyíló jelentkezési időszak május 16.-áig tart, eddig nyújthatják be pályázatukat a tizennyolc éves fiatalok.

Harmadik fordulójához érkezett az Ujhelyi István szocialista EP-képviselő által mentorált európai sikerprogram: az ingyenes InterRail-jegyekre a mai naptól lehet újra pályázni az Európai Bizottság honlapján keresztül. A május 2-án, vagyis ma délben megnyíló jelentkezési időszak május 16-áig tart, eddig nyújthatják be a pályázatokat azok a tizennyolc éves fiatalok, akik élni kívánnak az ingyenes utazás lehetőségével. Az akár egy teljes hónapon át felhasználható InterRail-bérletekre ebben a fordulóban azok pályázhatnak, akik 2000. július 2. és 2001. július 1. között születtek és az Európai Unió valamelyik tagállamának polgárai. A „FreeInterRail” alapötlete két német fiatal aktivistától, Vincent-Immanuel Herrtől és Martin Speertől származik, akik néhány éve arra tettek ja0aslatot, hogy az Európai Unió lepjen meg minden európai fiatalt egy ingyenes vonatbérlettel a 18. születésnapján. A javaslatot elsőként Ujhelyi István szocialista EP-képviselő karolta fel és támogatta a megvalósulásig. Az MSZP politikusa által mentorált programban eddig összesen több mint 180.000 európai fiatal jelentkezett a lehetőségre, köztük többezer magyar tizennyolc éves. A program egyedülálló sikerét jól mutatja, hogy több mint tízszeres volt a túljelentkezés mindegyik esetben: legutóbb a 276 magyar helyre például közel háromezren jelentkeztek. Ez az arány kiugróan magas a környező, kelet-európai országok adatainak ismeretében is. „A program hosszú távú jövője is biztosítottnak látszik: a 2021-2027 közötti uniós költségvetésben ugyanis évi százmillió eurót különítettek el a folytatásra, ami kiugróan nagy összeg. A rosszindulatú ellendrukkerek véleményével szemben a javaslat nem pusztán az ’ingyen-vonatozásról’ szól, hanem az európai fiatalság lehetőségeinek kinyitásáról, az integráció sikeres mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb kommunikációról” – fogalmazott Ujhelyi István a Népszavának. A program mentora hozzátette: többször is szorgalmazta a magyar kormánynál, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez és legyen hazánk az első, amelyik minden évben minden 18 éves fiatalnak biztosítja ezt a bérletet. „Ennek a költsége alig lenne több évi 9 milliárd forintnál, ami töredéke annak, amit a kormány például csak uszító propagandára költ” – mondta Ujhelyi István, hozzátéve, hogy a kormány távolságtartásától függetlenül több vidéki és kerületi önkormányzat is partnerei lesznek a „FreeInterRail”-programnak és várhatóan még idén több települési önkormányzat saját döntése alapján maga ajánl majd fel hasonló bérleteket a helyi fiataloknak.