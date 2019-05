Már hivatalos: május 13-án lesz a Trump-Orbán találkozó

Szijjártó Péter közlése szerint az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések lesznek napirenden.

A találkozó különös jelentőséggel bír Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában, utoljára ugyanis 2005-ben, Gyurcsány Ferenc ment hivatalos elnöki meghívásra a Fehér Házba. A magyar miniszterelnök egyébként nem az egyetlen a régióból, aki találkozik Trumppal ebben az időszakban: a cseh miniszterelnök, Andrej Babis március elején járt Washingtonban, a szlovák kormányfő, Peter Pellegrini pedig május 3-án utazik majd. David B. Cornstein amerikai nagykövet már korábban is célzott arra, hogy a találkozó lehetségessé válhat, amennyiben bizonyos előfeltételek megvalósulnak – ilyen például a védelmi együttműködési megállapodás, amelyet április elején Szijjártó Péter és az amerikai külügyminiszter-helyettes, John Sullivan alá is írtak. Nagykövetség-közeli forrásaink szerint Cornstein és csapata nagy erőkkel dolgozik azon is, hogy az amerikai elnök is ellátogasson majd hazánkba. „Ha úgy látom, hogy mindezen dolgok révbe érnek, boldogan el fogok beszélgetni egy másik régi barátommal a Fehér Házban, és javasolni fogom neki, hogy hozzunk létre egy találkozót” – mondta egy korábbi, rádiós interjúja során.