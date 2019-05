Milliókat fizetnek Star Wars relikviákért a magyarok

Igazi Star Wars fanatikusok a magyarok, a relikviákért milliókat is hajlandók fizetni az egyik online piactér adatai szerint.

A magyarok igazi Star Wars fanatikusok: 86 százalékunk szereti a Csillagok háborúját, ezt támasztja alá az is, hogy tavaly több mint 6 600 tranzakció során közel 30 millió forint értékben keltek el relikviák az online piactéren. A legtöbben Han Soloért rajonganak, a vásárlási adatok mégis Darth Vader népszerűségét mutatják – többek között ez is kiderül a Vatera saját, 3 100 felhasználó részvételével készült friss felméréséből és a piactér elmúlt évre vonatkozó forgalmi adataiból.

A Star Wars tárgyak közül is legszívesebben játékot helyezünk a virtuális kosarunkba (50%), de dobogós helyen végeztek a gyűjtemények darabjai (14%) és a SW könyvek (11%) is. A friss kutatás alapján

a válaszadók negyedének (27%) otthonában több mint 25 000 forint értékű Star Wars relikvia található,

míg közel harmaduknak 5 és 25 000 forint közötti összeget ér gyűjteménye.

A válaszadók 43 százaléka könyveket és képregényeket őrizget otthon, 38 százalékuk játékokat, 36 százalékuk figurákat és maketteket gyűjtött össze.

Csillagok háborújás ruhadarabot a kitöltők negyede hord,

ötödének pedig plakátok és képek a féltve őrzött kincsei. Míg 2017 decemberében Az utolsó Jedik megjelenésekor az eladások kimagaslóan megnőttek, a 2018-as spin-off rész (Solo: Egy Star Wars-történet) megjelenése után a vásárlások nem követték a tendenciát, vagyis a kánon részekhez kapcsolódóan inkább bekapcsol a gyűjtögető kedvünk.

A kutatás azt mutatja, hogy nem csupán kiállítva csodáljuk a kultikus filmsorozat hőseit, de a bőrükbe is örömmel bújunk, mi több, a kiegészítőkre is nagy figyelmet fordítunk, hiszen tavaly az online piactéren több mint 270 jelmez talált gazdára, és 173 fénykard is a kosarakba került.

A felmérésben részt vevők kiemelkedő többsége a jókkal szimpatizál (85%),

harmaduk Han Solot jelölte meg kedvencnek, őt követi Yoda, Csubakka, R2-D2, Luke Skywalker és Obi-Wan Kenobi, majd csupán a 7. helyet foglalja el Darth Vader. Ugyanakkor az online piactér eladási statisztikák alapján Darth Vader a legkeresettebb figura (27%), és csak a második helyet foglalja el Han Solo (10%). Ahogy a kiemelt karakterek is mutatják, a legrégebben megjelent részek népszerűsége mind a mai napig töretlen.

A kutatásból az is kiderül, hogy különböző korcsoportok eltérő részeket kedvelnek. A 46 év felettieknél a legkorábban bemutatott Csillagok háborúja: Egy új remény a nyerő, a 26 és 45 közöttiek a régi trilógia második részét, A birodalom visszavágot jelölték kedvencként, míg a 18 és 25 közöttiek A Sith-ek bosszújára szavaztak. Összességében mégis elmondható, hogy a kitöltők több mint kétharmada az első trilógiát szereti legjobban.

A felmérés eredményét összegző közleményéből kiderül, a Star Wars rekordnap Az ébredő Erő bemutatója előtt volt, ekkor nagyjából tízpercenként talált gazdára egy Csillagok háborúja relikvia. A kínálatban jelenleg a három legdrágább Star Wars termék többszázezer forintos árkategóriában mozog. Az első és második helyen a Millenium Falcon Lego kiadása áll, amelyeket 301 000 és 210 000 forintért hirdetnek, picit lemaradva a harmadik helyen a Halálcsillag Lego verziója található. A Vaterán a valaha eladott legdrágább és talán legkülönlegesebb SW relikvia 2014 júniusában kelt el, egy 1992-es Data East Star Wars flipper 500 000 forintért.