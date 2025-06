Gyülekeznek a Star Wars-rajongók

Csak a jövő hét második felében mutatják be a hetedik Star Wars-filmet, de a galaktikus űrtörténet rajongói a hagyományokat ápolva már sorakoznak a Star Wars: Az ébredő Erőt bemutató amerikai mozik előtt. A The New York Times beszámolója szerint a Los Angeles-i Chinese Theater előtt már a hétvége óta több mint száz rajongó táborozik.