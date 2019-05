Szabad szemmel - Merkel keményen beintett Orbánnak

Nemzetközi sajtószemle, 2019. május 3.

A magyar miniszterelnök sokakat dühít a Néppártban azzal, hogy fogadta Salvinit, de Németország is gyanakvással reagált a fejleményre. Saját bevallása szerint Orbán paktumot akar összehozni az „új Európa” érdekében – a kontinens jobboldali erőiből. Tegnap jelentős lépést tett ebben az irányban., de hétfőn találkozik a hasonszőrű osztrák Szabadságpárt vezérével is. Majd végre ellátogathat a Fehér Házba. Volt abban némi rejtett öndicséret, amikor hősnek nevezte az olasz vendéget, mondván, hogy az le tudta zárni a tengeri utat az illegális migránsok előtt. Hiszen saját magáról azt állítja, hogy ő meg a szárazföldön tette meg ugyanezt. A sorozatos látogatások rossz vért szülnek a CDU-CSU-nál. Kramp-Karrenbauer arra figyelmeztette a magyar vezetőt, hogy ha még jobban eltávolodik az EPP-től, akkor számára nincs visszaút a pártcsaládba. Továbbá hogy a spanyol eredmény megmutatta: teljesen téves út közeledni a jobboldali populistákhoz. Söder úgy fogalmazott, hogy a Budapestről érkező hírek rossz előjelnek számítanak és bizonyosan belejátszanak abba, milyen jelentést küld a bölcsek tanácsa a tagság ügyében a magyar állapotokról. Orbán kijelentette, hogy a választás után két opció kínálkozik: vagy a migrációbarát erők vezetik Európát, vagy azok, akik nem kérnek a bevándorlásból. Ez attól függ, hová teszik le voksukat a konzervatívok. Ő természetesen a nacionalista tömb mellett van. Ám nem kötelezte el magát amellett, hogy hajlandó volna-e összeszűrni a levet Le Pennel vagy az AfD-vel. A lap másik cikkében megállapítja: Orbán Viktor olyan politikus, aki szerint a demokrácia akkor valósul meg, ha ő van a kormánykeréknél. Az elemzés, amely „Eszmetársak” címmel jelent meg, nem egészen érti, hogy ilyen felfogással a magyar vezető miként tekintheti magát Kohl politikai örökösének. Talán még ő maga sem látja világosan. El lehet képzelni, hogy a néhai kancellár zárt ajtók között miként bánt volna egy olyan faragatlan fickóval, mint amilyen Salvini, Orbán viszont a lehető legszívélyesebben fogadta. A római eszmetárs igyekszik megnyerni magának a magyar fél jóindulatát. Ellenben a házigazda és annak pártja egyre kínosabb a Néppárt számára. Ezért most az volna logikus, ha Orbán emberei az új EP-ben a nacionalista frakcióhoz ülnének át. Ez ugyan gondot okozna az EPP-nek, ám a rossz társaság nem alkalmas jó célra.