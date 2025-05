Hét négyzetméter 50 ezer plusz rezsiért – Elképesztő árak várják a reménybeli lakásbérlőket, és lesz még rosszabb

Minden is kiadó, de legalább megvan az új „drágám”! – így lehetne összegezni a jelenlegi fővárosi lakásbérletpiacot, amit helytelenül, de legalább következetesen albérletként emlegetnek azok is, akik nem a főbérlővel bútoroznak össze. Akad 4 négyzetméteres terrárium jellegű megoldás urbánus gekkóknak 45 ezer forint plusz 12 ezer rezsiért, ami a fajlagos rekorder lehet a négyzetméterenkénti 11 ezer forinttal a Göncz városközpontnál. Erzsébetvárosban egy 60 négyzetméteres háromszobás is „csak a felébe kerül”, 340 ezerért kínálják. Aki leszurkolja kéthavi kaucióval a milliót, költözhet is. A keresők kicsit azért értetlenkedtek: „Nem megvenni akarom!”, jelezte egyikük. A diáklányokat az agglomeráció várja 35 ezerért, korrepetálási vagy más tisztességes munkalehetőséggel. A nyugalmazott mérnöknél lakhatásért cserébe napernyőket lehet összeszerelni. Hawaii, na!