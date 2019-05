Kiakadt a bírói egyesület Kövér László leckéztetése miatt

Szerényen azt mondta, hogy Salvini nagyobb szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába, mint ő.

Magyarország a szárazföldön, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter pedig a tengeren állította meg a migrációt - idézi az MTI Orbán Viktor szokásos pénteki Kossuth rádiós megnyilatkozását. Salvini "szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába", és Magyarország ugyan "kisebb szöggel", de szintén csatlakozott ehhez a "művelethez" - fogalmazott a kormányfő, miután előző nap Budapesten tárgyalt a Liga olasz kormánypárt vezetőjével. Hozzátette: Salvini bebizonyította, hogy hazudnak a bevándorláspárti politikusok, amikor azt mondják, nem lehet megállítani a migrációt. Ráadásul amióta Matteo Salvini Olaszország belügyminisztere, és nem engedi be a bevándorlókat szállító hajókat, azok nem is indulnak el, így radikálisan lecsökkent a vízbe fulladt migránsok száma - jegyezte meg. A rádióinterjúban szó volt Orbán Viktor május 13-ai washingtoni látogatásáról is, amelyről azt mondta: pénzről, migrációról és gazdaságról lesz szó a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó megbeszélésen.