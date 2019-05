Meglepő helyen is megjelenhet az ekcéma

A terhesség alatti és gyakran szülés után is megmaradó derékfájdalmak hátterében különféle okok állhatnak.

Egy újdonsült anyuka szinte folyamatosan hajolgat; emelgeti a babát, ráadásul általában a terhesség miatt már megterhelt, gyengébb törzsizmokkal, nagy valószínűséggel nem is helyes technikával teszi. A fokozott igénybevétel és a kevés pihenés következtében megsérülhet a porckorong, sőt sérv is kialakulhat – mondta a Népszavának Friedmann Éva gyógytornász.

Terhesség a hasizmot is megviselheti; „szétnyílhat”. Rectus diastasis – azaz szétnyílt hasizom- esetén a két egyenes hasizom között futó kötőszövetes rész túlnyúlik. Ha ez a szülés után 10-12 hétig spontán nem jön helyre, vagyis nem záródik be a rés, érdemes szakemberhez fordulni, mert ugyan a megmaradó „terhespocak” eleinte inkább csak esztétikai jellegű, később derékfájdalmakat is okozhat, ha ugyanis a hasizmok nem tartanak megfelelően, a gerincmerevítő kisizmok túlterhelődhetnek. A hasizmok további gyengülése következtében kialakult helytelen testtartás a gerinc- és köldöksérvnek is táptalaja lehet. A megváltozott statika miatt a kismedencei szervekre nagyobb nyomás nehezedik, ami a süllyedésükhöz vezethet, ami később akár inkontinenciás panaszokat is okozhat.

A kezeléshez érdemes szakember segítségét kérni. Az öndiagnózis és az innen-onnan szerzett, internetről vadászott tanácsok, helytelenül végrehajtott gyakorlatok még ronthatnak is az állapoton. A legtöbb esetben a testtartásjavítás, az ergonómiai szabályok elsajátítása és betartása, valamint a törzsizomzat megerősítése elegendő a derékpanaszok enyhítésére. Gerincsérv esetén a panaszok súlyosságától függően gyógytorna, orvosi beavatkozás: fájdalom- és gyulladáscsökkentés vagy fizikoterápia is szükséges lehet – mondta Friedmann Éva.

Inkább megelőzni!

A szülés utáni regenerációnak a gátizomzat erősítésén túl a törzstartó-, a has- és a gerinc kisizmainak karbantartásáról is kell szólnia. Fontos – nem csak kismamáknak - a helyes, azaz egyenes derékkal történő emelés, és megfelelő hordozóeszközt használni, ha pedig a baba már hét kilónál már nehezebb, javasolt háton hordozni. A szoptatáshoz célszerű párnát használni – tanácsolta a gyógytornász.