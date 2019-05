Nem masírozhatnak szélsőséges "rendfenntartók" a romatelepeken

Bár állami megbízásokból gazdagodott és a Parlamentben is megjelenik, Orbán Viktor veje egyből magánemberré válik, ha az utcán találják meg az újságírók.

Az ügyben úgy vált érintetté a 444.hu, hogy egy cikkben megosztották a Hír TV felvételeit, ezért pedig Tiborcz jogi képviselete beperelte őket. A Kúria szerint az, hogy közzétették a beszélgetésről készült felvételt, sértette Tiborcz István személyiségi jogait, azon belül is a képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jogát. Az ítélet lényege három pontban foglalható össze:

• Tiborcz István nem közszereplő, magánemberként szólították meg az utcán, és bár egy átlagembernél jobban, a közszereplőkhöz hasonlóan kell tűrnie a média figyelmét, de csak keretek között, a célpontos anyag pedig túlment ezen; • A Célpont videója titkosan, súlyosan visszaélésszerűen készült, mivel az érintett személy [Tiborcz] nem számolhatott azzal, hogy megnyilvánulása nyilvános kritika tárgyát képezheti, és nem volt abban a helyzetben, hogy a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához való hozzájárulásról döntsön; • Tiborcz nyilatkozata az utcán rögtönzött riportban semmilyen többletinformációval nem szolgált a riporter kérdésével érintett közérdeklődésre számot tartó témához, és nem volt nélkülözhetetlen a műsor hitelességéhez.

A lap figyelmeztet arra is, hogy a köztudatban Tiborcz bizony közszereplőnek számít. Hiszen • ő a miniszterelnök lányának férje, • az ország egyik leggazdagabb vállalkozója, • aki vagyonának egy részét állami megbízásoknak köszönhetően szerezte, • aki rendszeresen vesz részt politikai eseményeken, • és szerepel saját elhatározásából üzleti ügyeivel és magánéletével is a nyilvánosságban. Közügynek számít az is, hogy korábbi cége, az Elios 13 milliárd forint értékben használt fel úgy uniós támogatásokat a botrányos közvilágítási tendereken, hogy a kormány később nem is próbálkozott a forrásfelhasználás számlás igazolásával –. Nem mellesleg, Tiborcz István Bahreinben feleségével, Orbán Ráchellel tartott akkor is, amikor – ki tudja miért – a miniszterelnök témában semmilyen felhatalmazással nem rendelkező lánya tárgyalt a bahreini energiaügyi miniszterrel, a két állam gazdasági közeledéséről.