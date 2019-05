"Soha nem volt még ilyen mélyen erkölcsileg a magyar tenisz" - A vizsgálatok eredményére vár a Tiszta Tenisz

Kapros Anikó, Marosi Katalin, Szávay Ágnes, Temesvári Andrea, Babos Csaba, Markovits László, Nagy Viktor és Sávolt Attila írta alá a Magyar Teniszszövetséggel szemben álló Tiszta Tenisz elnevezésű csoport péntek délután megjelenő közleményét, melyet alább módosítás nélkül közlünk.

"Mi, a Tiszta Tenisz alapítói a tegnapi rendkívüli közgyűlés után egy végső tanulságot biztosan levontunk: hatalmas a szakadék az általunk képviselt értékrend és a jelenlegi vezetés, valamint az őket támogatók között a Szövetség helyes működésének megítélése kapcsán.

Számunkra tegnap végérvényesen kiderült, hogy a Tiszta Tenisz képviselői kérhetik bármilyen módon, hogy átláthatóbban, törvényesen működjön a Szövetség, ebben a jelenlegi vezetés semmilyen formában nem partner.

Az, hogy ez az állapot miért felel meg a közgyűlésen résztvevők többségének, számunkra nagyon nehezen érthető, sőt, csalódást keltő…

A magunk részéről hónapok óta próbáljuk finoman, vagy néha indulatosabban, de a szabályokat mindig betartva felhívni a figyelmet arra, hogy a Szövetség működése ebben a formában nem mehet tovább. Tegnap is átadtunk az MTSZ vezetésének egy négyoldalas dokumentumot, tele kérdésekkel az aggasztó témák kapcsán, de úgy tűnik, mindhiába.

Az elmúlt hónapokban minden tőlünk telhetőt megtettünk, amit a sportág iránti elkötelezettségünk megkívánt, időt és energiát nem kímélve, konfliktusokat felvállalva.

Mostantól kezdve nem tehetünk mást, mint hogy megvárjuk a folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit.

Véleményünk szerint ezekből ki fog derülni, hogy a jelenlegi szövetségi vezetés visszaélt a történelmi lehetőséggel, amelyet a kormányzattól kapott. Emellett bátran ki merjük azt is jelenteni, főleg a tegnapi közgyűlés alapján, hogy soha nem volt még ilyen mélyen erkölcsileg a magyar tenisz.

Természetesen a jövőben is szurkolunk a magyar tenisz tisztességes szereplőinek, akik a továbbiakban is számíthatnak ránk, ezúton is köszönjük nekik a sok támogatást és a bátor kiállást! Hajrá, Tiszta Tenisz!"