Anyák valódi való világa

Mai magyar mese, avagy Nagy Kriszta Tereskova és a reklámetika találkozása a Szövetség utcában.

Éppen 20 éve, hogy egy fiatal képzőművész 1998 novembere és 1999 márciusa között egy példányban óriásplakátot állított ki a Lövölde téren. A Kortárs festőművész vagyok felirat mellett a művész, Nagy Kriszta állt fehérneműben, azt (is) üzenve, hogy ekkor már nem elég, ha hiteles művész, ezt be is kell vinni a köztudatba. „Nyolc éve még nem volt piaca a kortárs művészetnek, csak kevés, szánalmasan működő galéria létezett, ahol egy-két férj eljátszhatta anyunak, hogy galériatulajdonos. Állítom, hogy a hülye tévészerepléseimnek is köze van ahhoz, hogy beindult a piac. Közben komolyan vettek, mint művészt, beírtam magam a művészettörténetbe, és fontos dolgokról is beszéltem, valószínűleg ezért nem lettem Kiszel Tünde, aki nem csinál semmit, és a médiaszereplései csak a médiaszerepléseiről szólnak” – nyilatkozta erről 2007-ben a Magyar Narancsnak. 2019. május 2-án aztán Nagy Kriszta Tereskova x-T újra ott állt az óriásplakátján és mellette. A hetedik kerületi Szövetség utcában állunk a plakát előtt, hogy az újságírók és fotósok megörökíthessék, ahogy a művész az óriásplakátján lefújhassa azokat a részeket, amelyeket az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottsága nem engedélyezett. Az történt ugyanis, hogy az idén Régi és új álmok címmel, május 25-én kezdődő szentendrei Art Capital kortárs művészeti fesztivál egyik kiállítójaként elkészítette a húsz évvel ezelőtti Kortárs festőművész vagyok mai parafrázisát, Csipke Rózsika halott címmel. (Nagy Kriszta Tereskova azonos című, helyspecifikus tárlata majd a szentendrei MűvészetMalomban lesz látható.)

Az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottsága viszont úgy találta: az alkotás közzététele sértené a Magyar Reklámetikai Kódexet, mivel a vizsgált reklámnak azon kívül, hogy egy mesehősre utal és a szexualitást hangsúlyozza (lenge öltözék, nemi szervhez érő kéz, mi egyéb), további, azonosítható üzenete nincs. A Bizottság álláspontja szerint a reklám a mesehősre utalással a gyermekek figyelmének felkeltésére alkalmas és ezen kívül kizárólag szexuális tartalmú képi üzenetet mutat, ami így öncélú, a botránykeltésen kívül más értelmezhető üzenete nincs. A gyermekek és a szexualitás öncélú összekapcsolása, a figyelemfelkeltéshez a szexualitást felhasználó és a gyermekeket indokolatlanul bevonó módja pedig nem etikus reklámozás és így nem is elfogadható.

Az Art Capital szervezői tiszteletben tartják a reklámetikai döntést – így Nagy Kriszta Tereskova x-T újabb óriásplakátja nem kerül majd ki köztéri plakáthelyekre. Ugyanakkor egyetlen példánya, mint egyedi műalkotás a 7. kerületi Szövetség utca 19. melletti plakáthelyen mégis kikerült, hogy az összegyűlt sajtómunkások előtt a művész a megváltozott korszellemnek megfelelően átalakíthassa azt. A rögtönzött sajtóeseményen Gulyás Gábor, az Art Capital főkurátora röviden azt is elmondta, hogy a Csipke Rózsika halott projekt ugyan a május végén kezdődő Art Capital fesztivál egyik kiállítása lesz, ami – különösen a történtek fényében – újabb értelmezést nyert, és azzal adta át a szót Nagy Krisztának, hogy ezt az egyedi plakátot is projekt részének és műalkotásnak is tekintik, amit csak egy valaki módosíthat: a művész.

Nagy Kriszta Tereskova x-T pedig módosította. Előbb beszélt a halott Csipke Rózsikáról, aki egy nyomasztó álma után született meg, amiben hiába ébred fel száz év múlva, a fehér lovon érkező hercegek sehol sincsenek. Pontosabban már csak csontváz alakban talál rájuk, mert a rózsák közben áthatolhatatlan, gyilkos falat képeztek köré – aztán később belőle is csak a csontváza marad, mert ő sem tud kiszabadulni a kastélyból. (A május végén nyíló kiállításban a rózsaszín ágyán fekvő csontváz Csipke Rózsikát több mint négyezer /mű/rózsa veszi majd körül, illetve választja el sikertelen hercegeitől.) Szó esett még a közerkölcsről is, mint olyanról („… a kezemet sem tarthatom ott… hol is?”), majd elmondta, hogy a reklámetikai értelmezés nyomán ő kénytelen kiskorúvá módosítani Csipke Rózsikát, aki így csak Cs. Rózsika 16 éves lesz.