Robbantással fenyegetőzött, mert részegen nem engedték fel a buszra a Népligetben

Csütörtökön éjfél előtt történt a tragédia, a gyanúsított a rendőrség szerint több késszúrással végzett anyjával.

Halálos kimenetelű családi viszály miatt riasztották a rendőröket csütörtök éjjel a Vas megyei Káldon, a bejelentés szerint két személyt is megszúrtak egy családi házban. Mint a helyszínen kiderült, egy nő életét vesztette támadásban, egy kiskorú pedig súlyosan megsérült: a rendőrség szerint a gyanúsított az áldozat 20 éves fia, aki egy eldurvuló veszekedés közben kést kapott fel, és azzal többször is mellkason szúrta édesanyját, majd megszúrta 15 éves testvérét is.