Robbanás New Yorkban - Többen megsérültek (videók)

Robbanás történt New Yorkban, Manhattan központjában, az egyik legforgalmasabb buszállomásnál hétfő reggel - tudósít az Euronews. A környéket (a 42. és a 8. utcát )lezárták, az állomásokat kiürítették, a rendőrség megerősítette: egy embert őrizetbe vettek. Szemtanúk arról számoltak be, hogy két robbanás is lehetett. A BBC úgy tudja, legalább egy ember megsérült. A New York Post szerint valaki megpróbált működésbe hozni egy robbanószerkezetet, de csak "részlegesen" sikerült neki. Az NBC-nek nyilatkozó egykori rendőrtiszt szerint egy 20 év körüli Bangladesből származó férfit vettek őrizetbe, úgy tudja, hogy ő sérült meg a detonációban. A rendőrség sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az őrizetbe vett férfi a testére erősített robbanószerkezetet próbálta működésbe hozni, de nem sikerült neki, megsérült. Rajta kívül néhányan könnyebben sérültek.