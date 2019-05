Szijjártó Péter: a bevándorlásellenességben hasonlítunk Amerikára

A külügyminiszter a migrációellenességet és a határok védelmét látja közös pontnak Orbán és Trump politikájában – erről is lesz szó a két vezető találkozóján.

Az amerikai elnök és a magyar kormány egyformán erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel, Magyarország pedig éppúgy megvédi saját határait, ahogy azt az Egyesült Államok is teszi - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Kossuth rádió vasárnap reggeli műsorában. Mint az MTI írja, Szijjártó annak kapcsán nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök május 13-án munkalátogatáson látja vendégül Orbán Viktor miniszterelnököt. A miniszter szerint a találkozó arra is „kiváló alkalmat ad”, hogy Donald Trump és Orbán Viktor összehangolja a két ország migrációellenes álláspontját és tevékenységét a nemzetközi szervezetekben, továbbá lehetőség nyílik a kétoldalú politikai, gazdasági és védelmi megállapodásokra is.

Az egyformán erőteljes bevándorlásellenességnek némileg ellentmond a két közismert tény, hogy

az indián őslakosokat leszámítva Egyesült Államok teljes népessége sokadik generációs bevándorlónak számít;

a kiegyezés és 1921 között közel kétmillió magyar vándorolt ki – amerikai nézőpontból pedig be – az Egyesült Államokba, a jobb megélhetés reményében.

Szijjártót azonban nem zavarták meg az efféle tankönyvízű történelmi igazságok. A kapcsolatok keresésében ráadásul eljutott annak felismeréséig, hogy az amerikai elnök és a magyar kormány hasonló álláspontot képvisel számos világpolitikai dilemmában, hiszen „mindkét félnek a nemzeti érdek az első, továbbá a saját polgárainak biztonságát tekinti a legfontosabbnak”, a keresztény értékek és a keresztény kultúra vívmányainak megvédése mellett. Ami szép teljesítmény – még úgy is, hogy nincs ország a Földön, ami (legalább hivatalosan) ne saját érdekeit, polgárainak biztonságát helyezné előtérbe.

Emellett az sem véletlen, hogy az Egyesült Államok és Magyarország azon hat ország közé tartozik, amely az ENSZ globális migrációs csomagja ellen szavazott - fejtegette tovább Szijjártó Péter, hozzátéve, ahogy európai szinten kialakulóban van egy szövetség a migrációellenes politikai erők között, úgy globálisan is formálódóban van egy hasonló szövetség. A külügyminiszter ezzel a szélsőjobboldali erők összefogására utalhatott, hiszen a bevándorlásellenességet Európában a Salvini-féleNépek és Nemzetek Szövetsége képviseli. Ehhez a radikális pártcsaládhoz közeledik most az amúgy néppárti Fidesz is.