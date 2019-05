Amerikát puhítja „csapásmérő gyakorlatával” Kim Dzsong Un

Nemzetközi sajtószemle, 2019. május 5.

A magyar ügyészség 11 év után ismét elővette a MÁV Cargo privatizálásának ügyét, és jogsegélyt kért a körülmények tisztázásához az osztrák társhatóságoktól, miután a vevő az osztrák állami vasút volt. Hogy miért kell leporolni az aktát, arról a lap azt írja , hogy hírek szerint az Orbán-kormány újraállamosítani akarja a céget, legalábbis részben, és ehhez kell a vizsgálat. Ironikusan megjegyzi: az ok lehetne az is, hogy a magyar hatóságok szeretnének alaposan a közelmúlt eseményeinek a végére járni, de talán inkább másról van szó. Az osztrák vádhatóság már hozzálátott a feladatához, beidézett több tanút, de többek számára kínos lehet, hogy ismét reflektorfénybe kerülnek a történtek. Annak idején ugyanis az ÖBB 400 millió eurót fizetett a magyar vasút teherfuvarozó ágazatáért, ám kiderült, hogy a 13 ezer vagon közül jó 3 ezer mehet nyugodtan a bontóba, olyan állapotban van. A vállalatot pedig szanálni kell. Így az üzlet egészében 700 millió eurójába került az osztrák államnak, ami azután felvetette a korrupció és a hűtlen kezelés gyanúját. Annál is inkább, mivel az osztrákok a megállapodás érdekében bevetettek egy egyszemélyes magyar tanácsadó ügynökséget, azaz Gulya Andrást, 6,6 milliós eurós sikerdíjért. Nem véletlen, hogy utána kenőpénzekről, illetve pártfinanszírozásról szóltak a pletykák. A budapesti ügyészség egyébként a közvetítő szerepére is kíváncsi. Időközben egyébként a MÁV Cargo újra nyereséges, arról azonban szó sincs, hogy az osztrákok visszakapnák az egész vételárat, ha a vállalat ismét a magyar állam kezébe kerülne.