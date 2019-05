Kivágták Magyarország legidősebb erdejét

A Svédországból importált ruhacsereprogram, mivel újrahasználaton alapul, fenntartható, ennek köszönhetően olcsó kincslelőhely is.

Szinte minden nő érzi, sőt mondja is néha: még akkor sincs egy felvehető rongya, ha tele van a szekrénye ruhákkal. És, bár sokan fogadják meg egy új ruhadarab vásárlásakor, hogy kidobnak egy régit, kevesen teszik is ezt meg. Ezen a kettős problémán segít a Swappis nevű, ruhacserélős program

Aki a megunt, kinőtt, de jó állapotban lévő ruháit, táskáit, ékszereit a RuhaForgóban leadja, tagságot és kedvezményes vásárlásra jogosító pontokat kap. Az újrahasználata bocsátott holmikért cserébe féláron válogathat a mások által behozott, megkímélt, sokszor márkás termékek közül. A használtruha-bázis jelenleg egy pesthidegkúti raktárban vásár formájában működik, de ruhát leadni a Grundon is lehet. A kitalálója tervezi a bővülést és a webáruház létrehozását is.

A Swappis nem turkáló, létrehozója, Fritzson-Bajdor Tünde fenntartható divatmárkának tartja. Mint a Népszavának elmondta, azt tapasztalta, az emberek, éljenek bárhol, belefáradtak az „eldobhatóság kultúrájába”, már nem érzik megfelelőnek az olcsón, a „hülyének is megéri”-akciókon megszerzett, majd hamar tönkre is menő termékek használatát.

A fenntartható és újrafelhasználható ruhacsereprogramot Svédországban kísérletezte ki és tette minden szempontból sikeressé. Miután Uppsalában fenntartható fejlődésből diplomát szerzett, több svéd divatcéggel is kapcsolatba került. Az árnyoldalakat és a kihívásokat megismerve úgy döntött, a „forradalom” oldalára áll. Önkénteskedett egy környezetvédelmi egyesület ruhacsere rendezvényén, majd maga is elkezdett ilyeneket szervezni. Olyan kreatívan rendezte be a belvárosi üzletét, hogy sokan nem is vették észre, hogy az használtruhás. Amikor aztán a családja élete több ponton is fordulóponthoz ért, úgy érezte, „lejárt a Svédországra rendelt idő,” tíz év után, 2017-ben hazaköltöztek.

Bár Svédországban komoly kultúrája van az újrahasználatnak, a Swappis Magyarországon is hamar népszerűvé vált. Tünde szerint azért, mert itt kapnak is, akik adnak. A „nyílt lapokkal játék”, a ruhák láthatósága mellett a személyes és a közösségi médiás aktív kapcsolat is sokaknak szimpatikus. A kategóriánként sorakozó ruhák mellett a berendezés: a feliratok, bábuk azt jelzik: itt „foglalkoznak” a behozott holmikkal. Annyira, hogy Tünde szerint minden ruhának egyénisége és története van, a legtöbbet ismeri és gyakran el is meséli az új tulajdonosnak.

Miért Swappis? Az angol csere (swap) szó és a svéd kicsinyítőképző ötvözete. A Svédországban már bevezetett márkanevet a kitalálója itthon sem változtatta meg, csak hozzátette a ReFashion magyar megfelelőjét, a RuhaForgót.

Az újrafelhasználás a környezet védelme szempontjából fontos, de pénztárcabaráttá is teszi a vásárlást. Az árazást Tünde még „próbálgatja”. Régebben minden darabot külön osztályozott, most kategóriánkénti a díjszabás.