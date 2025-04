Újabb díjat nyert a WWF Magyarország reklámfilmje - Videó

Büszke a Cannes Lions fesztiválon dizájn kategóriában elnyert bronz oroszlánjára a Természetvédelmi Világalap (WWF) magyarországi szervezete, amelyet a We are all connected című, természetvédelmi témájú reklámfilmjéért kapott.