Fideszes kampányfilmet adott a köztévé híradója - az MSZP a választási bizottsághoz fordul

A hétvégi hidegbetöréssel vasárnap nyugaton kezdett havazni a Kőszegi-hegységben 600 méter felett meg is maradt, van, ahol több centi hó hullott - írja az Időkép . A hideg hétfőre elérte a keleti országrészt is, ezért , az Északi-középhegységben havazik, a Kékes kifehéredett, Bánkúton szintén hullik a hó. A folytatásban valamelyest javul az idő, kedden már sehol nem várható csapadék, mindehol kisüt a nap is. A hűvös-hideg hajnal után a mainál sokkal kellemesebb lesz a hőmérséklet is, bár a szél sokfelé erős marad.