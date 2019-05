Asztma világnap - Évente 20 ezer új beteget diagnosztizálnak Magyarországon

Allergia, asztma is okozhatja, ha légúti betegség nélkül alvás helyett köhögünk éjszaka.

A köhögés lehet allergia jele – mondta dr. Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, allergológus, a Tüdőközpont orvosa. Az éjszaka jelentkező tüneteket több allergén is okozhatja. A napközben a hajunkra tapadt polleneket, ha este nem mossuk le, éjszaka nagy dózisban kaphatjuk. Az ágyunkban előszeretettel telepednek meg háziporatkák is, amelyek mivel elhalt emberi hámsejteket fogyasztanak, élvezik a helyzetet. Mivel szabad szemmel nem látható, mikroszkopikus méretű élőlények, jelenlétüket csak az allergiás tünetek jelzik.

Penészgomba allergia is okozhat éjszakai köhögési rohamot, ezért érdemes körülnézni, és az ablakok környékén, a sarkoknál és a falra tolt bútorok mögé is benézni, van-e a falon elszíneződés, folt. A lakásban tartott házi kedvenc is okozhat allergiás tüneteket, különösen, ha a hálószobába is bejáratos. Allergiára utal még a szemviszketés, a könnyezés, az orrviszketés, -folyás, -dugulás, tüsszögés.

Asztma jele is lehet

Az asztma lehet nem megfelelően kezelt allergia szövődménye, de önállóan is kialakulhat. A kezdetben még csak terhelésre jelentkező nehézlégzés, mellkasi szorító érzés, sípoló légzés helyett az asztma első tünete lehet a gyakori éjszakai roham és az elhúzódó köhögés is. Asztmára utaló tünetek esetén a tüdőgyógyász légzésfunkciós vizsgálatot végez, diagnózis esetén személyre szabottan kezel. Az asztma ugyan nem gyógyítható, de kezelhető betegség, időben elkezdett kezeléssel a tünetek teljesen megszüntethetők – mondta a szakorvos. Éjszakai köhögést kiválthat reflux, szívbetegség, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése, de akár egy krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatt a garatba lecsorgó váladék is.

Mit lehet tenni?

Allergiateszt segítségével meg lehet határozni, hogy mi okozza a tüneteinket, amelyeket személyre szabottan lehet kezelni. Pollenszezon idején esténként javasolt minden este hajat mosni és gyakran cserélni a párnahuzatot. Az utcai ruhát tartsuk a hálószobán kívül, szabaduljunk meg a felesleges újságoktól, plüssöktől és a könyvek is kerüljenek inkább a nappaliba. Legalább hetente egyszer porszívózzunk nagy teljesítményű, HEPA szűrős készülékkel. Allergénmentes, 60 vagy 90 fokon mosható ágyneműt használjunk, amelyet havonta, a huzatot hetente magas hőmérsékleten mossunk is ki. Háziállat allergia esetén a kedvencünket ne engedjük be a hálószobába, de lehetőség szerint a lakásba se.