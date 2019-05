511 nap börtön után elengedték a Reuters újságíróit Mianmarban

Nemzetközi sajtószemle, 2019. május 7.

2. Az újság úgy értékeli , hogy Orbán bemutatta a középső ujját a kereszténydemokratáknak. De hát a Néppárt sokáig vonakodott kitenni a szűrát, így most a politikus maga vágja be az ajtót. Egy európai kormány első embere ennél egyértelműbben idáig még csak ritkán intett be. Tudni kell persze, hogy a magyar vezető nemrégiben nem csak a közös Európa-politikának, hanem az alapértékeknek is búcsút intett. Nem is elsősorban ott lehet tetten érni ezt, hogy nem kér a menedékkérők elosztásából. Sokkal inkább ott mutatkozik meg, ahogyan bánik a hazai ellenfeleivel, és hogy milyen kampányt folytatott Soros ellen. Az üzletember, illetve a Juncker elleni plakátok miatt azután kiborult a bili az EPP-ben is, legalábbis egy kicsit. A pártcsalád éveken át vörös vonalakról szónokolt, ám de nem volt bátorsága kirakni a Fideszt, noha az fütyült a demokratikus normákra. De hát még szükség lehet a magyar párt voksaira. Ám hogy Orbán mit szól az egész alázatos hízelkedéshez, afelől tegnap nem hagyott kétséget.