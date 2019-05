A kieső tao miatt elmarad Bolgár György bemutatója a Teslában

A színház több előadást kénytelen szüneteltetni, mert üres a kassza.

Finanszírozási nehézségek miatt várhatóan őszre tolódik Bolgár György Ingmar és Woody című darabjának május 18-ra tervezett bemutatója a Tesla Teátrumban – tudta meg lapunk. A szerző a Népszavának elmondta, hogy tudomása szerint a produkciót hetek óta próbálják, ezért is érte váratlanul a premier elmaradása, amelyről a színház őt a hétvégén értesítette. A művet tíz éve írta és a drámakötetének a címadó darabja, amelyre Lukáts Andor figyelt fel és korábban felolvasó színházi formában meg is rendezte. A vígjáték Ingmar Bergmann és Woody Allen képzeletbeli találkozásáról szól és a kettőjük között a fő téma a nők és a halál. Utóbbiról a darab szerint mindketten teljesen másként vélekednek. A premier elmaradásával kapcsolatban t Vas-Zoltán Iván rendező, a Tesla Teátrum vezetője lapunknak elmondta, egyszerűen nem tudják finanszírozni az új bemutatót. Üres a színház kasszája, ezért a produkció díszletét és jelmezét sem tudták elkészíttetni, bár az előadást valóban próbálták, ezért a tervezett bemutató időpontjában, május 18-án este hétkor tartanak is egy nyílt próbát, amelyre várják az érdeklődőket. Az igazi bemutató pedig a jelenlegi tervek szerint őszre csúszik. Több előadást el kellett hagyniuk, de a színház teljesen nem állt le. Az igazgató-rendező közölte, hogy mivel ők adják egy közhasznú egyesület kulturális arculatát, ezért várták az ígért támogatást, de ezt eddig nem kapták meg. A helyzetet nehezíti, hogy mivel megszűnt a kulturális tao, új formát kell találniuk a támogatásra, illetve a finanszírozásra. Egyébként a tao-t pótló pályázatot beadták, de ennek is később várható az elbírálása. Az Ingmar és Woody című ötszereplős darabban Ingmar Bergmann megformálója Lukáts Andor, Woody Allent Bánki Gergely, Liv Ullmannt Györgyi Anna játssza majd.