Újra akcióban a devizahitelesek

Az Alkotmánybíróságnak – egy beadvány nyomán – döntenie kell, kezdeményezi-e az adósok és a bank viszonyát rendező törvény egyes paragrafusainak megsemmisítését.

A devizahitelesek még reménykednek abban, hogy a hazai bíróságok, a Kúria útmutatásai alapján végre rendezik az árfolyamkockázat viselésének ügyfelekre hárítása miatt évek óta húzódó kérdést. Az Európai Bíróság (EUB) e témában hozott legutóbbi ítéletei még inkább erősítették ebbéli várakozásaikat. A devizások minden bajok forrásának a devizahiteles törvényeket tartják. Az Országgyűlés 52 ellenzéki képviselő aláírásával támogatta azt az Alkotmánybírósághoz (AB) a minap beadott panaszt, amelyet Csitos Eszter kecskeméti ügyvéd és az általa képviselt Hitelsikerek Egyesület munkatársai fogalmaztak meg arról, hogy a devizahiteles törvények egyes paragrafusai (konkrétan a 37. és a 37/A. §) nemzetközi szabályozásokba ütköznek, és kérték azok megsemmisítését. Érvelésük szerint több uniós szerződés is egyértelművé teszi azt, hogy a közösségi jognak elsőbbsége van a nemzeti joggal szemben. Jelenleg a devizahiteles törvények alapján a hazai bíróságoknak e szerződések semmisségét indítványozó perek kapcsán azok „életben tartására” kell törekedniük – érveltek a panasz benyújtói.

A devizahiteles törvények szabályai elvették az adósoktól a szerződésük semmissé tételének lehetőségét. Emiatt több hazai bíróság is az Európai Bírósághoz fordult, előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezve, és az EUB több esetben – mint lapunk is megírta – már meghozta a devizahitelesek számára reménykeltő határozatait. Ezt követően – emlékeztetnek az alkotmánybírósági panasz megfogalmazói – a Kúria közleménye szerint a devizahiteles ügyeket tárgyaló bírókat tömörítő Konzultációs Testületük megállapította: az ügyfél tájékoztatása akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztőrészlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, és az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet. Majd hozzátették, hogy ha ez az írásbeli vagy szóbeli tájékoztatásból nem derül ki, akkor csak eddig a mértékig terhelhető az árfolyamkockázat a fogyasztóra.

Fontos megállapítása volt a Konzultációs Testületnek, hogy a bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárhatósági mércét felállítani, miután a felek között „információs egyensúlyhiány” áll fenn. A fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt alaposan áttanulmányozza, és ha annak valamely rendelkezése nem érthető a számára, azzal kapcsolatban tájékoztatást kérjen. Ugyanakkor nem értékelhető a fogyasztó terhére, ha ezt azért nem tette meg, mert a szöveg túl bonyolult volt. Azt ígérték, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt a Konzultációs Testület megvizsgálja, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége milyen jogkövetkezményekkel jár, illetve a bank és az ügyfél hogyan fog elszámolni egymással. A Hitelsikerek Egyesület szerint a Kúria közleményeiből nem olvasható ki egyértelműen, hogy a nemzetközi és a hazai szabályozások közötti ellentmondásokat azonnal feloldják – bár erre minden felhatalmazásuk meglenne, önálló hatalmi ágról lévén szó –, ezért az adósokat képviselő ügyvédek, szakemberek a rendelkezésre álló lehetőségek közül igyekeznek mindent kihasználni, hogy a felborult egyensúly helyreálljon, ezért az AB-hez fordultak.

Az Alkotmánybíróság áprilisi tréfája Nyilvános adattá válhat, kik adtak véleményt a Kúria devizahiteles jogegységi határozatához, miután az Alkotmánybíróság (AB) Alaptörvény-ellenesnek minősítette, és április 1-jei határozatával megsemmisítette azt a kúriai bírói döntést, melynek tárgya egy magánszemély közérdekű adatigénylése volt. Az adatigénylés a Kúria egyik 2013-as polgári jogegységi (PJE) határozatának előkészítésével kapcsolatos (külső) véleményekre irányult. Mint ismeretes, a jogegységi határozatot hozó tanács külső véleményeket is beszerezhet az eljárás előkészítése során, sőt a tanács ülésén a véleményezők is részt vehetnek; az ő adataikat kérte ki a magánszemély. Az ominózus, 6/2013. számú PJE-határozat a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos pereket vizsgálta, és általánosságban (például az árfolyamkockázatot illetően) jogszerűnek és élőnek minősítette a szerződéseket. A bíróságokra nézve kötelező jogegységi határozatot ma is sokan vitatják. Miután a Kúria az adatigénylés teljesítését elutasította, az adatkérő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, amely az adatok nyilvánossága mellett foglalt állást, ám a Kúria a NAIH felhívásának sem tett eleget, így a magánszemély perelt. Azt kérte az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszéktől, hogy kötelezze a Kúriát az általa öt pontba sorolt adatok (lásd keretes írásunk) kiadására. Ám az FT elutasította kérését, másodfokon azonban a Fővárosi Ítélőtábla a törvényszék döntését megváltoztatta, és kötelezte a Kúriát az 1–4. pontokban kért adatok kiadására (az 5. pont esetében az elsőfokú elutasítás időközben jogerőre emelkedett). Az ügy itt fordult abszurdba: a Kúria nem fogadta el az ítélőtábla döntését, ezért felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. Vagyis a Kúria elleni adatigénylési perben végül a felülvizsgálati jogkörben eljáró Kúria döntött, de csak részben a Kúria javára. Ezt a kúriai döntést semmisítette meg április 1-jén az AB, ahová a magánszemély alkotmányjogi panasszal fordult. A Kúria ítélete szerint a Kúriának ki kell adnia a véleményadásra felkért és a véleményt adó szervezetek nevét, illetve azt, hogy hány és milyen kérdésben kért véleményt a legfőbb bírói szerv, de nem kell kiadnia a személyek neveit (1. és 2. pont) és a vélemények tartalmát sem (4. pont). Az AB nem vizsgálta a konkrét ügyben felmerült adatokat, mondhatni „formai”, nem tartalmi szempontból döntött. Ennek lényege: a Kúria nem végezte el a nyilvánosságkorlátozás indokoltságának vizsgálatát, s így az igényelt iratokat – tartalmukra való tekintet nélkül – egészében zárta ki a nyilvánosságból. Az AB szerint a kúriai döntés Alaptörvény-ellenes, mert lehetőséget ad a feltétlenül szükségesnél tágabb alapjog-korlátozásra (a közérdekű adatok nyilvánosságának a korlátozására). Az AB közleményben jelezte, hogy határozatából a kért adatok megismerhetővé tételére irányuló közvetlen kötelezettség nem származik. Vagyis – ezt már mi tesszük hozzá – a magánszemélynek vélhetően újra a Kúriához kell fordulnia, ha nem is adatigényléssel, hanem pere újratárgyalása miatt. A konkrét ügyre vonatkozó konzekvenciáit ugyanis az eljáró bíróságnak kell levonnia az AB döntése után. Simon Zoltán A Kúriától kért adatok 1. A véleményadásra felkért szervezetek, személyek neve. 2. A véleményt adó szervezetek, személyek neve. 3. Hány és milyen kérdésekben kért véleményt a Kúria. 4. A véleményt adók eredeti rögzített véleményének a másolata. 5. A 6/2013. PJE-határozat kapcsán ellen- és különvéleményt megfogalmazó bírók neve (az elutasítás első fokon jogerőre emelkedett).