Több százezer fáról lehulló szösz keseríti Peking lakóinak életét

Naponta tizenegyezer, évente négymillió gyerek asztmás megbetegedését okozza a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása világszerte - derül ki a Greenpeace Magyarország iskolák környékén végzett légszennyezettségi méréseiből, amelyet az asztma világnapján mutatott be. A fővárosi iskolák környékén leginkább nitrogén-dioxidot mértek. Az eredmények azt mutatják: sok oktatási intézmény közelében jelentősebb a légszennyezettség, mint a közeli, hivatalos mérőállomásokon. Nyolc iskola esetében jelentősebb, az éves határértéket meghaladó értékeket mutattak a 14 napon át mért eredmények.

A Greenpeace azonnali cselekvést vár a főpolgármestertől és a városvezetéstől: mielőbb tiltsák ki a régi, szennyező dízel járműveket Budapestről és gondoskodjanak a forgalom korlátozásáról az iskolák környékén, mert mint írják, ezzel lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban tenni a tiszta levegőért, gyermekeink egészségéért.

A nitrogéndioxid-szennyezettséget a Greenpeace Magyarország diffúziós csövekkel mérte a 24 budapesti és főváros környéki iskolánál. A március végén, két héten át tartó méréseket követően 17 esetében születtek értékelhető eredmények – a többi cső eltűnt, vagy megrongálódott. Simon Gergely, a Greenpeace légszennyezési szakértője szerint az eredmények aggodalomra adnak okot:

„A kéthetes mérés során az iskoláknál többnyire magasabb légszennyezettségi értékeket mértünk, mint a környékbeli mérőállomások ugyanazon időszakban mért értékei. Ezt az jelenti, hogy pont ott, ahol sok gyerek fordul meg és tartózkodik huzamosabb ideig, a levegő még annál is rosszabb lehet, mint amit a mérőállomások mutatnak.”

A 17 helyszínből 8 esetében a mért eredmények ráadásul meghaladták az NO2-re megadott 40 mikrogramm/köbméter éves határértéket is. A mérési eredmények sok esetben 50-70 mikrogramm/köbmétert mutattak. Feltételezhető, hogy nemcsak ebben a két hétben, de éves szinten is problémás lehet a levegő minősége ezeken a helyszíneken, az elmúlt évek statisztikái ugyanis azt mutatják, hogy több budapesti mérőállomáson rendszeresen túlléptük az éves légszennyezettségi határértéket.

A helyzet már idén is tragikus a hivatalos mérőállomások adatai alapján. Míg a jogszabály szerint évente csupán 18 alkalommal léphető túl egy mérőállomáson az órás határérték, május 7-ig a budapesti Teleki téren már 77-szer, a budapesti Kosztolányi Dezső téren 49-szer haladtuk meg a határértéket.

Komoly egészségügyi problémákat okoz a légszennyezettség

Egy friss kutatás szerint globálisan évente négymillió, azaz naponta tizenegyezer asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása, ezen belül is leginkább a nitrogéndioxid-szennyezés. A legtöbb esetben ráadásul már a határérték alatti szennyezés elég a megbetegedésekhez. Hazánkban körülbelül két és félszeresére nőtt az elmúlt 15 évben a nitrogén-dioxid szennyezéssel is összefüggő asztmás betegek száma. A nitrogén-oxidok csökkentik a tüdőfunkciót, különféle légzőszervi károsodásokat okoznak, valamint kapcsolatba hozhatók szív- és érrendszeri megbetegedésekkel is, továbbá gyengítik a légúti fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet.

Hivatalosan is a légszennyezés áldozatának nyilváníthatnak egy 9 éves kislányt Mint megírtuk, a súlyos asztmás Ella Kissi-Debrah 2013-ban azért halt meg, mert összeomlott a légzőrendszere, ügyvédei és hamarosan a bíróság szerint is a törvénytelen mértékű légszennyezés nélkül a kilencéves brit kislány nem vesztette volna az életét. Az ítélettel ő lesz az első olyan brit ember, akinek halál okaként a légszennyezettséget nevezik meg.

Mi a légszennyezettség legfőbb oka?

A fővárosban a dízelautók használata jelentősen hozzájárul a Budapesten súlyos egészségügyi kockázatokat jelentő szállópor (PM10) és a nitrogén-dioxid (NO2) okozta légszennyezettséghez. A dízelüzemű személygépjárművek száma több mint duplájára nőtt az elmúlt 12 évben és nőtt az autók átlagéletkora is. Az EU-ban Magyarországon fut arányaiban az egyik legtöbb, az európai kibocsátási normáknak nem megfelelő dízel személyautó, amelyek jelentős része Nyugat Európából kitiltott szennyező dízel. A magyarországi közúti közlekedésből fakadó légszennyezésnek évi 500 milliárd forint a kárköltsége, amelynek kétharmada a dízelektől ered. A költségek több mint 90 százaléka egészségügyi jellegű.

Mi a megoldás?

A Greenpeace Magyarország szerint ahogy több nyugat-európai városban, a hazai településeken is sürgősen céldátumot kell bevezetni a szennyező, régi dízel járművek kivezetésére, a személyautók, de a tömegközlekedésben használt buszok, hajók, és egyéb dízel járművek esetében is. Ezzel lehet a legtöbbet és a leggyorsabban tenni több millió állampolgár egészségének érdekében.

„Közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a budapestiek túlnyomó többsége szerint a légszennyezettség a legnagyobb környezetvédelmi probléma Budapesten. Most már az is kiderült, hogy a gyerekeink egészségére is kockázatos szinten szennyezett a levegő. A városvezetés mindezek ellenére évek óta nem hajlandó hatékonyan fellépni a súlyos légszennyezettség csökkentéséért. Több tízezer emberrel együtt azt várjuk: a főpolgármester és a városvezetés még az önkormányzati választások előtt ismertesse, miként tervezi csökkenteni Budapesten a régi dízelek okozta légszennyezést"

– hangsúlyozta Tömöri Balázs, a Greenpeace Magyarország kampányfelelőse.