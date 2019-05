Mindjárt eldől, mekkora játékos Orbán

Komoly változást hozhat a kormánypárt helyzetében, ha Michel Barnier futna be az Európai Bizottság elnöki posztjára a Fidesz támogatásával.

- Ha Orbán Viktor továbbra is úgy cselekszik, ahogy eddig, akkor vagy kizárás következik, vagy magától távozik a pártból. Ő és a Fidesz tagjai szabad emberek, ha úgy határoznak, hogy elhagyják az Európai Néppártot, akkor tiszteletben fogjuk tartani a demokratikus döntésüket - mondta nagyszebeni sajtótájékoztatóján Joseph Daul, az Európai Néppárt (EPP) elnöke. A francia politikust arról kérdezték, hogyan alakulhat az EPP és a Fidesz viszonya azután, hogy a magyar kormányfő megvonta támogatását Manfred Webertől az Európai Bizottság (EB) elnöki posztjára. Daul kifejtette: Webert demokratikusan, óriási többséggel választották meg a kereszténydemokrata pártcsalád listavezetőjének. Ugyanilyen demokratikus belső eljárásban, titkos szavazással és csaknem egyhangúan döntött a néppárt politikai gyűlése márciusban a Fidesz felfüggesztéséről is. Egy másik kérdésre válaszolva határozottan leszögezte, hogy amíg ő az EPP elnöke, addig nem lesz összefogás a tőlük jobbra álló szélsőséges politikai erőkkel. A Weber-Orbán, illetve a Fidesz-EPP párviadal vezető német kereszténydemokrata, illetve bajor keresztényszocialista politikusokat is megszólalásra késztetett. Alexander Dobrindt, a CDU/CSU parlamenti csoportjának helyettes vezetője lágyabb húrokat pengetett, mint egy nappal korábban Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök. Sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem kell elhamarkodni az ítéletet, Orbán Viktor kizárása az EPP-ből még nem lefutott ügy. Szerinte Weber is hibázott, amikor azt mondta, hogy nem kér a fideszesek szavazataiból. Michael Grosse-Brömer frakcióigazgató viszont úgy vélte, hogy “aki menni akar, azt nem lehet megállítani”. Orbán bejelentése arról árulkodik, hogy már nem vállal értékközösséget az Európai Néppárttal — fejtette ki a CDU-s politikus a német sajtóban. Mindezzel együtt kérdés, miért változtatott Webert támogató, s e támogatást kitartóan ígérő stratégiáján Orbán? Sokak szerint azért, mert megneszelte a francia Michel Barnier ambícióit az EB elnöki tisztére. Egy fideszes forrásunk néhány napja arról beszélt: Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz EP-listavezetője még találkozhat Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével a május 26.-i európai parlamenti választásokig. A hír azért is érdekes, mert április végén Trócsányi mint magyar uniós biztosjelölt már egyeztetett Barnierrel Athénben. Akkor egy informátorunk úgy fogalmazott, a megbeszélés azért történt, „mert Trócsányi szeretne uniós biztos lenni”. A biztosokat természetesen az egyes tagállamok jelölik, de a Bizottság elnökének vétójoga van. Mindez azért érdekes, mert a csütörtöki uniós csúcson Nagyszebenben eldőlhet, az egyes uniós csúcsposztokra kik aspirálnak. Legalábbis az EU-s ügyekben mindig jól értesült Politico azt írta, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a csúcson látványosan felszólít mindenkit, hogy akiben ilyen ambíciók vannak, álljon elő, legyen végre tiszta a kép. Itt jön a képbe Michel Barnier, aki ma még ugyan elvileg „csak” az EU „Brexit-ügyi” főtárgyalója, de a Politico szerint több, mint valószínű, hogy valójában ő is az EB elnöki tisztére pályázik. A Politico szerint azonban nehéz nem erre gondolni, látva, hogy Barnier sorra találkozik az EU tagállamainak vezetőivel, miközben egyik beszédet tartja a másik után az EU jövőjéről – kedden Weber hátországában, Bajorországban a Müncheni Műszaki Egyetemen járt. (Ez az intézmény aznap kötött megállapodást a CEU-val.) Barnier ugyan nem bírálja nyíltan Webert, de nem is áll ki mellette, ellenben saját uniós stratégiát alkotott. Ennek a gazdasági hatékonyság, az EU technológiai fejlesztése, a migrációs válság kezelése, a határvédelem és biztonság ügye és egy „zöld new deal” a sarokkövei. E pontok között Orbán Viktor is találhat bőven támogatni valót. Bár Barnier következetesen felemeli szavát a nacionalizmus és a populizmus ellen, néppárti elnökjelöltsége mégis új lehetőségeket jelenthetne a Fidesz számára. Nem mellesleg: Orbán már öt évvel ezelőtt is Barniert támogatta Jean-Claude Junckerrel szemben, és bár magától a Fidesz elnökétől tudjuk, hogy „a hála nem politikai kategória”, azért a gesztust biztos nem felejtette el a francia politikus. Elemzők szerint ha Orbán Viktor tudja, hogy Webernek vége, Barnier a jövő embere, és az elmúlt hetekben ez a logika diktálta, hogy szisztematikusan élezte a konfliktust az EPP jelenleg hivatalos csúcsjelöltjével, akkor valóban ellenfelei előtt járt néhány lépéssel.