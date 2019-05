Újraindul a kormány Soros-Juncker kampánya

Erődemonstrációra készül Törökszentmiklóson a Mi Hazánk.

Már 2005-ben hallhattunk arról, hogy „két cigány család terrorizálja Törökszentmiklóst”. Egymással is összecsaptak. Halálos áldozat is volt, lövések dörrentek, kézigránát robbant – kezdte sajtótájékoztatóját Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban annak ellenére „vadkeleti állapotok” uralkodnak, hogy jobbikos a polgármester. Az elmúlt egy hónapban ugyanaz a fiatalember két súlyos támadást követett el ártatlanok ellen. (Az egyik támadás Nemzeti Dohányboltban történt. A Blikk azzal a címmel számolt be az esetről, hogy „Bármelyik pillanatban lecsaphat, mégis szabadlábon van: bedrogozott bokszolótól rettegnek az emberek Törökszentmiklóson”.) A Mi Hazánk a „szibériai bérrabtartás” bevezetését javasolja. Addig is, amíg ez megvalósul, Toroczkaiék – „Elég volt a cigányterrorból!” felkiáltással, egyebek mellett a MIÉP-pel, a kisgazdapárttal és a Betyársereggel közösen – „erődemonstrációt” tartanak Törökszentmiklóson. Ezzel tehát a Mi Hazánk feléleszti a Magyar Gárdához köthető szélsőjobboldali, cigányellenes felvonulásokat, amelyek a Jobbik néppárti fordulata után abbamaradtak. A kampányeseménynek is beillő demonstráció május 21-én, nem sokkal az EP-választás előtt lesz.