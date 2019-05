Az Országos Bírói Tanács Handó Tünde felmentését kezdeményezi - az Országos Bírói Hivatal balítéletről beszél

A korábban parlamenti képviselőként is dolgozó Viktor Begy Kárpátalján közismert volt magyarellenes kirohanásairól, valamiért mégis kapott magyar állampolgári státuszt.

A técsői születésű Viktor Vasziljevics Begy ügyvédként kezdte pályáját, életrajzát pedig külön Wikipedia -szócikk is ismerteti. Bár karrierjét kommunistaként nyitotta, ez nem akadályozta meg abban, hogy az 1990-es évek elején az ukrán nacionalista Népi Mozgalom (RUH) egyik alapítója legyen; a szervezet parlamenti küldöttje is volt, majd a Reformok és Rend Párt parlamenti képviselőjeként jutott be az ukrán törvényhozásba. Főszerkesztőként irányította szélsőséges nézeteknek is teret adó Ezüst Föld (Szribna Zemlya) hetilapot. A Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének cikke szerint