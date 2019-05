Denevérszerű, de repülni nem tudó dinoszaurusz maradványokat találtak Kínában

A mackók igyekeznek kihasználni a tavasz adta lehetőségeket, hogy erejüket visszanyerjék, a cél érdekében pedig hatalmas területeket képesek bejárni.

Most, hogy itt a tavasz, sőt lassanként a nyár is, a medvék bőven „felébredtek”. A 24.hu Dr. Patkó László vadbiológussal, a WWF Magyarország nagyragadozók programvezetőjét kérdezte azzal kapcsolatban, kíváncsiak, mivel foglalatoskodnak nagyragadozóink, vannak-e friss adatok létszámukat illetően. „Nincs bizonyíték, hogy akár egyetlen bocs is született volna az országban. Azt sem tudjuk, hány medve lehet e pillanatban nálunk, van-e egyáltalán. Ám ami biztos, idén is volt már hivatalosan megerősített medveészlelés Magyarországon, a legutóbb április elején a Heves megyei Balaton település közelében.