4 millióra emelik az ellenzéket végigbírságoló ÁSZ-elnök fizetését

Domokos László fideszes politikusból lett inkvizítor eddig csak 2,6 milliót keresett egy hónapban, de ebből - egy törvénymódosításnak hála - májussal havi 3,96 millió forint lett.

Legutóbb áprilisban bővítették az ÁSZ mozgásterét. A a számvevőszékről szóló új törvényt tavaly decemberben még Áder János is visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete is nemtetszésének adott hangot és nyílt levélben tett közzé kifogásait. Így azt, hogy az új törvény korlátlan jogot adna az ÁSZ vezetőjének a számvevőszék átalakítására, a létszám vonatkozásában is. Nem lenne lehetőség szakszervezet szervezésére, és az elnök mindenféle kontroll nélkül dönthetne a számvevők elküldéséről. Az elfogadott törvénymódosítás szerint a számvevőszék vezetője többek között csak a törvény keretei között adhatja ki az ÁSZ szervezeti és működési szabályzatát.