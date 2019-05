A növés is okozhat fájdalmat

A legtöbb daganattípussal ellentétben a melanóma már korai stádiumban jelez. Érdemes orvoshoz fordulni, ha az anyajegyek színe, formája megváltozik. A melanóma világnapján a szakember az önvizsgálat és a rendszeres szűrés, valamint a megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet.

A legtöbb daganattípus csak előrehaladott stádiumban okoz tünetet. A melanóma jelei - az anyajegy színének és formájának változása - azonban már a betegség korai stádiumában jelentkeznek. Ha elváltozásokat tapasztalunk rajtuk, vagy a bőrünkön, azonnal forduljunk szakorvoshoz - hívta fel a figyelmet dr. Fáy Andrea, a Budai Egészségközpont bőrgyógyász szakorvosa a melanoma világnapján. Hozzátette, az önvizsgálat és a rendszeres szűrővizsgálat mellett fontos a megelőzés is.

„A melanóma az egyik legagresszívebb daganattípus, ezért különösen fontos a korai felismerés."

Mivel gyakorlatilag a szemünk előtt alakul ki, ha tudatosan figyeljük a bőrünket és rendszeresen járunk szűrővizsgálatra, már a megelőző vagy a kezdeti stádiumban felállítható a diagnózis. A betegség kialakulhat már meglévő anyajegyből, de nagyobb százalékban anyajegymentes bőrfelszínen, azaz az ép bőrön jelenik meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a testünkön található anyajegyeket és figyeljünk az újonnan kialakuló pigmentált elváltozásokra. Mint a legtöbb betegségnél, a melanómánál sem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, amely ebben az esetben a megfelelő fényvédelemre és a napozásra vonatkozó szabályok betartását, a szolárium kerülését és a rendszeres szűrővizsgálatot jelenti - mondta a szakorvos.

Melanomára utaló jelek

Az anyajegy színének, formájának, méretének, felszínének vagy alakjának változása

Eltérő színű területek megjelenése egy adott anyajegyen

Az anyajegy felszíne kisebesedik, vérezni, váladékozni kezd

Újonnan kialakult pigmentált elváltozások a bőrünkön

Az anyajegy környékén a bőr viszket, begyullad

Óvintézkedések

Fényvédelemre nem csak verőfényes időben van szükség, ugyanis a káros sugarak a vékonyabb felhőrétegen is áthatolnak. Fokozott védelemre van szükség a vízparton, a betonnal körülvett területeken, de síeléskor is, hiszen a vízről, a hóról és a jégről is visszaverődő sugarak megtöbbszörözik az erejüket. A bőrgyógyász szakorvos hangsúlyozta, hogy a sokszor hallott intelemnek megfelelően a déli órákban húzódjunk árnyékba, vagy sapkával, hosszú ujjú inggel, könnyű nadrággal, napszemüveggel védekezzünk a túl erős fény ellen. A szabadtéri programokon használjunk fényvédő krémet és jó minőségű, garantáltan UV-védelemmel ellátott, olyan napszemüveget, ami lehetőleg oldalról is véd. Fontos az is, hogy folyamatosan figyeljük a bőrünk állapotát, és a gyerekeknek minél előbb tanítsuk meg a védekezés szabályait.

„Nagyon fontos, hogy már a legapróbb változáskor felkeressük a szakorvost, hiszen a korai stádiumban diagnosztizált betegség nagy eséllyel gyógyítható. Az elváltozásokat semmiképp ne próbáljuk házi módszerekkel kezelni, hiszen ezzel csak árthatunk magunknak. Ha sok anyajegyünk van, vagy a családban már előfordult már melanóma, fokozottan indokolt a rendszeres szűrővizsgálat” – hangsúlyozta dr. Fáy Andrea.