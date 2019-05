5 millió embernek van lupusza. Ön tudja, mi az?

Lényegében csak bizonytalanságok övezik a nem fertőző autoimmun betegséget, ugyanis nem tudni, miért és kinél milyen tünetekkel jelentkezik. A lupusz világnapja alkalmából a szakember azt is elmondta, gyógyítani nem, de idejében felismerve kezelni lehet a világon ötmillió embert érintő betegséget.

Egy 2016-os, az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint a megkérdezettek fele nem ismerte a lupusz tüneteit, harmada pedig azzal sem volt tisztában, hogy a lupusz egy betegség. A helyzet azóta sem változott jelentősen, a május 10-i lupusz világnap célja ezért továbbra is az ismeretterjesztés.

A lupusz egy nem fertőző, autoimmun betegség. Világszerte közel ötmillió embert érint, nők körében gyakrabban fordul elő. Kialakulásában vélhetőleg külső és a szervezetben zajló tényezők egyaránt szerepet játszanak, ám nem tudni, kinél, milyen okból jelentkeznek a tünetek. A diagnózist nehezítik az egész szervezetben felbukkanó, sokszor egyénenként is eltérő panaszok, amelyek időszakos fellángolást követően akár hosszabb időre meg is szűnhetnek – mondta dr. Kádár János immunológust, az Immunközpont főorvosa.

Bárhol megjelenhet

A lupusz világnapja alkalmából a World Lupus Federation által kiadott tájékoztató szerint az egész szervezetet érintő lupusz betegség (SLE) tünetei több csoportba oszthatóak. A bőrtünetek közé sorolják a napfény hatására megjelenő kiütéseket, bőrpírt, amely legjellemzőbb esetében pillangó alakban az orron és az orcákon alakul ki. A betegség hirtelen, látszólag ok nélkül jelentkező hajhullást is okozhat. A több mint három hónapon át tartó, sajgó vagy akár fájdalmas és duzzadt ízületek is lehetnek a lupusz jelei, ahogy az állandósult, extrém fáradtság- és gyengeségérzet, amely alvás, pihenés hatására sem múlik. Ha a betegség az agyat és az idegrendszert támadja, egy óránál hosszabb ideig fennálló zavartság, emlékezetkiesés, néhány napon át fennálló, ismert kiváltó ok nélküli 38 Celsius fok feletti láz is utalhat rá. Mély lélegzetvételnél jelentkező mellkasi fájdalom, a szájban vagy az orrban lévő, öt nap alatt sem javuló sebek, fekélyek és a bőrön lévő nehezen gyógyuló sebek esetén sem árt gyanakodni. Vérszegénység, alacsony fehérvérsejtszám, a kéz és/vagy láb ujjainak vörösre vagy kékre színeződése, zsibbadása, fájdalma, véralvadási problémák, vetélés, a vizeletben megjelenő fehérje, valamint a boka szimmetrikus duzzanata is lehet a lupusz tünete.

„A betegség diagnózisát nemcsak a tünetek sokszínűsége, de például az arthritiszhez, fibromyalgiához való hasonlósága is nehezíti.”

Bár a lupuszra nincs gyógymód, idejében felfedezve jól kezelhető. A gyulladásos folyamatok mérsékelhetők, a szervkárosodások szteroidok és immunmoduláns szerek segítségével megelőzhetők. Korai diagnózis és kezelés segítségével az állapotromlás és a szövődmények megelőzhetők – hangsúlyozta a szakorvos.