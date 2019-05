Esőember, esernyő nélkül

Mindhárom szerepében aktív Marczi Mariann zongoraművész: tanít, gyermeket nevel, muzsikál − koncertezik és felvételeket készít. Pár hete újabb lemeze jelent meg, ezen Schubert és Schumann műveit játssza.

Bár édesanyja valamikor tanult zongorázni, nem volt otthon hangszerük, vendégségben voltak, amikor Marczi Mariann négyéves korában először látott zongorát. „Eleinte arra a főiskolára jártam be gyakorolni, ahol édesanyám tanított, ő ismertetett meg kislányként a hangszer alapjaival, de pár évvel később lett saját hangszerem is” – emlékszik vissza a művész. Azután persze el kezdte járni a hivatalos zeneiskolai utat a zeneóvodából indulva, közben rendre nyerte a versenyeket. A Bartók-konziban Ábrahám Mariann és Csalogh Gábor növendéke volt, ekkor már 6-8 órát is gyakorolt naponta, a Zeneakadémia után további képzéseken vett részt, Pierre-Laurent Aimard-t és Eliszo Virszaladazét említi mentoraiként a művésznő. Továbbra is részt vett megmérettetéseken − mintegy belenőtt abba az állapotba, hogy a versenyzés része a zongorista létnek −, nem kárhoztatja azokat, mint sok más művésztársa.

A sok gyakorlás ma is része életének, ami három síkon zajlik: tanítás, koncertezés, és az azokra való készülés, valamint a gyermeknevelés. Egyedül neveli három fiát, és bár a gyakorlásra sokszor csak az éjszakai órák jutnak, be tudja osztani idejét. Mariannak mindez ez nem teher, mint mondja, a munkában kipiheni a gyermekekkel való foglalkozást, a gyerekekkel való törődésben pedig megfeledkezhet a munkáról − egyébként a két nagyobbik fiú hegedül, a legkisebb még nem tart ott, hogy hangszert tanuljon. Jut tehát idő mindenre, lemezkészítésre is, hat évvel ezelőtt Bartók, Kodály, Ligeti, Kurtág, Lajtha László, Jeney Zoltán, Csapó Gyula szerepeltek Splinters (Szálkák) című cédéje műsorán. A lemezről 18 kritika jelent meg, bár mindössze kettő volt magyar. Általában öt csillagot kapott, és a BBC Music Magazine az éves díjára is jelölte. Igaz, Marczi Mariann a róla szóló kritikákat nem annyira követi.

Hogy a huszadik századi zene világa különösen érdekli, arról az is bizonyság, hogy doktori disszertációjában Ligeti György zongoraetűdjeivel foglalkozott. „Azért is tartott sokáig a munka, mert nem csak magukat a darabokat, hanem a róluk megjelent felvételeket is számba vettem: 18 rövid etűdről van szó, de hat év munkába került az órásmesteri pontossággal megszerkesztett elemzése” – tudjuk meg. Aki pedig nem tudományos alapon kíváncsi a múlt század egyik legnagyobb zeneszerzőjére, és arra, milyen inspiráló erővel is bírnak az ő alkotásai: vegye kezébe Ligeti György, Marczi Mariann és Nádler István közös könyvét, amelyben a zeneszerző és a festő művészetének hasonlóságaira derül fény. Széles tehát az a spektrum, amelyet a zongorista tevékenysége átfog. Nemrégiben Bach hatalmas sorozatát, a Goldberg-variációkat játszotta hangversenyen, és tervezi e variációk valamint a hat partita lemezfelvételét is, valamint nemrég jelent meg egy új Schubert-Schumann albuma Past Visions címmel az Odradek Recordsnál.

Mivel Mariann zeneakadémistákat tanít, a növendékei hozzáállását megfelelőnek látja, hiszen azért jelentkeztek az intézménybe, mert zenei pályára szeretnének lépni. Amit nem lát megfelelőnek, az a művészek menedzselése. Olyan koncertrendező irodák vannak, amelyek befutott külföldi és magyar művészeknek szerveznek hangversenyeket, ami alapjában rendben van, de a klasszikus impresszárió tevékenység, fiatal tehetséges művészek felkutatása, karrierjük megtervezése, egyengetése hazánkban valójában nem létezik. „Lehet, ennek anyagi okai is vannak, az ilyen tevékenységet folytató irodák működése piaci alapon nem lenne kifizetődő” – tűnődik el a művésznő. Hozzáteszi azonban, hogy a Zeneakadémia Karrierirodája az utóbbi években kiválasztott tehetségeknek már komoly segítséget nyújt pályájuk elindításához. A média vagy az internet nyilvánossága is sokat segíthet, nem feltétlenül csak versenyeken lehet kitűnni.

A jövőben a Goldberget és a hat partitát mindenképpen lemezre venné, és romantikus zongora balladákkal is foglakozik, Bodrogi Évával közös műsorában görög hősnők állnak majd a középpontban, ez zeneakadémiai dalesten fog elhangzani, Balogh Máté és Tornyai Péter műveivel. Bársony Péterrel pedig Hindemithre fognak emlékezni a híres zeneszerző születésének 125. évfordulója kapcsán.