Piemont Királya lett az Év fagylaltja

A rekeszizomról általában csak nevetés, sírás, köhögés, tájékozottabbaknak a szülés és a székletürítés kapcsán van tudomásuk, de a kupola alakú szervnek ennél lényegesen több területen, például a légzésnél van fontos szerepe.

Nem véletlen, hogy a légzés a legtöbb terápiának hangsúlyos része, hiszen, aki él, lélegzik – mondta Mikoly Kriszta reflux-terapeuta a Népszavának. Nem mindegy azonban, hogy ezt hogyan tesszük: optimális légzésre van szükség a normál hasűri nyomás fenntartásához, az izomzat és az idegrendszer megfelelő működéséhez. A helytelen légzés hosszútávon hatással lehet az emésztésre, a nyirok-, az ideg- és a mozgásrendszerre is.

A belégzés történhet spontán módon, azaz akaratunkon kívül, de irányítva is. Jól működő légzés esetén a rekeszizom végzi a munka nagy részét: a bordaközi izomzattal együtt összehúzódik, majd kilapul és lefelé húzza a tüdőt, ami kitágul és megtelik levegővel. A kupola alakú rekeszizom a légzésben résztvevő egyéb szervekkel hártyaszerűen, az úgynevezett fasciákkal van összekötve. Ha ennek állapotán javítani tudunk, a rekesz teljesítménye is nő. A kötelék természetesen visszafelé is működik: a rekesz befolyásolja több testrész egészségi állapotát is – mondta a szakember.

Nem nehéz a helyes légzés! Mindig orron keresztül szívjuk be a levegőt és a szájon át fújjuk ki. Az orr megtisztítja, megszűri és felmelegíti, páradússá teszi a levegőt és szabályozza is a mennyiségét. Hátonfekve egyik kezünket helyezzük a hasunkra, a másikat a mellkasunkra, így megfigyelhetjük, hova megy a levegő. Belégzéskor a has megemelkedik, kilégzéskor pedig homorúvá válik. A gyerekek még tudják, hogy „pocakba levegőzünk”, serdülőkorban aztán a lányok tüdőlégzőkké válnak általában. A nők gyakran a mellkasukból letolják a levegőt a hasukba. Egy mellkasba lélegző férfit nehezebb hasi légzésre szoktatni, pedig napi 2-3 perces gyakorlással mindenki könnyen rögzítheti a helyes technikát, és megerősítheti a rekeszizmot.

Ha baj van

A rekeszizom működése sok okból megváltozhat. A manapság gyakori tartós stressz, az érzelmi feszültség, a helytelen testtartás és a rossz edzési szokások, a felületes légzés is gátolhatja a működését. Légzőszervi betegségek, allergia, de akár műtétek, csonttörések következtében is megváltozhat a légzés, van, hogy újra is kell tanulni. A rekeszizom, mint minden izom, idegrendszeri gátlás alá is kerülhet, ilyenkor befeszül és nem tudja ellátni a funkcióját. Ez, a központi elhelyezkedése miatt hathat az egész szervezetre.

Rendellenességek, például sérv esetén a gyomor egy része a rekeszizom nyílásán keresztül a mellüregbe nyomul. Erre hajlamosít minden olyan állapot, ami a hasűri nyomást fokozza. Ilyen lehet például az elhúzódó influenza utáni tartós, erős köhögés, de az elhízás is.

A megelőzést segíti, ha tudatosan táplálkozunk, érzékenység esetén kerüljük a puffasztó ételeket. A fogyás jelentősen csökkenti a hasűri nyomást. Nem biztos, hogy minden zsír, ami a hason annak tűnik, lehet például pangó nyiroknedv, azaz víz is. Ez nyirokkezeléssel csökkenthető, és a perisztatikát javító, vérkeringést fokozó hasi masszázs is jó hatású. Sportolásnál kerüljük a hasprést, ami felfelé nyomva terheli a rekeszizmot. Ha naponta több órát ülünk, többször is végezzünk nyújtógyakorlatokat, ülve és állva, amikor akár gyakorolhatjuk a hasi légzést is. Fogyasszunk sok folyadékot és kevesebb nasit - ajánlotta Mikoly Kriszta.