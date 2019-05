Mészáros Lőrinc és veje cégei már több mint félmilliárd forintnyi munkát kaptak idén a MÁV-tól

Nem ütközhetett Tóth Bertalan Trócsányi Lászlóval, a Fidesz listavezetője ugyanis nem gondolta úgy, hogy vitatkozni akar.

Összesen 75 ezer aláírással szállt az MSZP-Párbeszéd Hadházy Ákos kezdeményezésébe, amelynek lényege, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ezzel a baloldali pártszövetség segített a legtöbbet az ellenzéki pártok közül a független képviselőnek. Hadházy – mint arról már többször írtunk – egymillió szignót akar összegyűjteni május 31-éig. Lapunknak elmondta, hogy utoljára március 15-én összesítették az aláírásokat, akkor már félmillió felett jártak, legközelebb csak a végeredményt fogják közölni. Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője, az MSZP-Párbeszéd uniós listájának szimbolikus első helyezettje, a Móricz Zsigmond Körtéren adta át a szignókat a független képviselőnek. csak arról tudott beszélni, hogy mi érdekelte volna a tervezett vitán.

A "szignóegyesítés" előtt a szocialisták Villányi úti székházában Tóth Bertalan a fideszes listavezetőt, Trócsányi Lászlót várta délelőtt 11 órára egy vitára. A kormánypárti politikus – nem meglepő módon – nem jelent meg az eseményen, így az MSZP elnöke

– Trócsányi László megfutamodott, pedig azokról a kérdésekről akartam vele beszélni, amelyek ma meghatározzák Európa jövőjét – kezdte a szocialista pártelnök. Tóth Bertalan szerette volna tudni, hogy Trócsányi mit gondol a szélsőjobboldali politikusokról, vagy éppen a Strache-botrányról. Érdekelte volna az is az ellenzéki politikust a klímavédelem napján, hogy Trócsányi mit gondol a környezetvédelemről, miért van az, hogy a magyar kormány mindig a nagy ipar érdekét tartja szem előtt. De az is fontos lett volna – sorolta Tóth –, hogy Trócsányi miként vélekedik az uniós pénzek ellopásáról. – A fideszes listavezető fél attól, hogy valaki szembesíti ezekkel a kérdésekkel, valamint fél az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól is – összegzett Tóth Bertalan.