Robbantottak egy pakisztáni és egy afganisztáni mecsetben is

Szokatlan módon szunnita mecsetekben történtek terrortámadások pénteken. Az egyik pakisztáni áldozat egy ismert vallási vezető, aki a tálibok ellenében a kormányt támogatta.

Több robbantás is történt pénteken: egy Afganisztánban, egy pedig a szomszédos Pakisztánban. A pakisztáni-indiai feszültség sem éppen oldódni látszik: az indiai hatóságok a két ország határán fekvő Kasmírban egy al-Káidához köthető szervezet vezetőjének meggyilkolásával büszkélkedtek el, ám a bejelentést számos tüntetés követte.



A robbantás idején nagyjából százan lehettek a mecsetben. Három ember halt meg, és 14-en megsérültek. Egyelőre nem tudni, kik felelnek a történtekért.



Egy az al-Káidához köthető szeparatista csoport 25 éves vezetőjével végzett az indiai rendőrség csütörtökön Kasmírban, számol be ismét a Reuters . A régióban hónapokkal az indiai választás előtt lángolt fel ismét az indiai-pakisztáni konfliktus, mikor 40 indiai fegyveressel végzett egy merénylet. A történtek nyomán a háború határára sodródott a két atomhatalom, India Pakisztánt vádolja a fegyveresek támogatásával, de az Iszlám Államnak is köze lehet a támadáshoz.

A szeparatista vezető halálához vezető konfliktust tüntetéshullám kísérte csütörtökön, és több helyen még pénteken is tartanak a demonstrációk.



Szintén pénteken Afganisztánban is robbantottak, derül ki a Reuters tudósításából. Ennek célpontja egy a fővárosban, Kabulban található mecset volt, ami egy szunnita többségű városrészben található. Ennek egyik áldozata egy ismert vallási vezető, Samiullah Raihan volt. Raihana nyugati támogatást is élvező afgán kormány mellett állt a tálibokkal szemben, és az ország vezető vallási testületének is tagja volt.

Rajta kívül ketten vesztették életüket, és 20-an megsérültek, amikor az imára gyűlő emberek között működésbe lépett a bomba. Az áldozatok száma tovább emelkedhet, többen súlyos sérüléseket szenvedtek. A merényletért nem vállalta a felelősséget mostanáig egyik ismert szervezet sem. Vélhetően a tálibok vagy az Iszlám Állam terroristái felelnek a történtekért.



Gerilla-akciókat vár követőitől az Iszlám Állam

Miután márciusban minden elfoglalt területüket elvesztették, az elmúlt hetekben olyan instrukciókat kezdett terjeszteni az ISIS, melyben gerilla-taktikákat mutat be követőinek a terrorszervezet, derül ki a Reuters cikkéből. A videókban még a terroristák egy ismert vezetője is feltűnik; igaz, a korábbi megjelenései helyett most fényűző helyett igencsak viharvert a megjelenése.

Rita Katz, a SITE Intelligence Group szélsőségeseket figyelő szervezet vezetője arra figyelmeztet: a most közzétett instrukciók a legkidolgozottabbak, amiket a terrorszervezet eddig megosztott. Szerinte egyelőre sikerrel mozgósították megmaradt embereiket.