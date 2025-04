Iskola a felhők között - egy év után újra tanulhatnak a kasmíri gyerekek

2019 augusztusában visszavonta Kasmír különleges, autonóm státuszát az indiai kormány. Ezzel egyidőben kijárási tilalmat vezettek be, bezártak az iskolák, közintézmények, útzárakat helyztek el és sokáig blokkolták a mobil- és internethálózatot is, majd jött a koronavírus miatti lezárás. A 14 milliós lakosságú régiót Pakisztán és India is magának követelte, majd évekig tartó háborúskodás után az Indiához csatlakozás ellentételezéseként kapta az alkotmányban is rögzített autonómiát. A diákok nagy része nem tudott részt venni a később beinduló digitális távoktatásban ezért külön engedéllyel, csak szabadtéren és sok helyen maszkban engedélyezték a tanítás újraindítását.