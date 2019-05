Cseh Katalin: Európa-párti alternatíva kell

Már most is erősen központosították a tartalmat, de még ezt is tudják fokozni.

Felszámolnák a már ma is csak papíron önálló megyei lapszerkesztőségeket, a folyamat eredményeként pedig akár a teljes vidéki napilaphálózat is megszűnhet a jelenlegi formájában – erről beszélt több érintett lap munkatársa, vezetője is a Népszavának. Az erős központosítás miatt a szerkesztőségekben már jelenleg is abszurd esetek játszódnak le, az egyik alkalmazott elmondása szerint például, amikor az egyik női mosdóban elromlott a villany, ki kellett volna hívni egy szerelőt, de a lapvezetés napokig nem tett semmit, mert azt mondták, még nem kapták meg „föntről” a hozzájárulást.

Mint ismert, 2016 őszén a megyei napilapok többsége Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került, majd a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) létrehozásával minden helyi kiadvány a kormányközeli szervezet tulajdonává vált.

Lapunk több megyei napilap munkatársánál és vezetőjénél informálódott, abban pedig mindenki egyetértett, hogy további központosításra számítanak. Ez a folyamat egyébként már jó ideje tart: az újságoknál már csak a helyi híreket dolgozzák fel önállóan (természetesen ezt is alapvetően a kormánypártra hangolva, az ellenzéki megszólalásoknak minimális teret adva), de a politikai és sport oldalakat már egy központi szerkesztőség látja el anyagokkal. Igaz, egyelőre elég nagy a szórás: a Komárom-Esztergom Megyei 24 ÓRÁ-ban általában hat oldalt (plusz a címlap felét), a szomszédos Fejér Megyei Hírlap munkatársai tizenkettőt készíthetnek maguk, a Somogyi Hírlapnál viszont tíz oldalt írnak helyben.



Információink szerint már folyik a kormányzati médiabirodalomhoz csak később csatlakozott lapok, például a Győr-Sopron megyei Kisalföld „KESMÁ-sítása”. Ezek a médiumok új, a többi laphoz hasonló arculatot kapnak hamarosan, emiatt más szerkesztőségekből is küldtek át munkatársakat, hogy megtanítsák a tördelő szoftverek, az online szerkesztőségi rendszer használatát. Persze lehet, hogy ezt már fölöslegesen teszik: többen is azt mondták,



olyan hírek keringenek a szerkesztőségekben, hogy az önkormányzati választások után, de legkésőbb 2020 elején teljesen megszűnnének a jelenleg működő megyei napilapok, és a helyüket egy központilag szerkesztett újság venné át.

Ezek minden megyében ugyanazon a néven és arculattal jelennének meg, minimális helyi tartalommal, amit megyénként néhány újságíró állítana elő. Helyben nem lennének vezetők, főszerkesztők sem. Egy ilyen rendszer természetesen jóval olcsóbbá tenné a működést, márpedig a KESMA létrehozásának ez az egyik bevallott célja. Amióta egyébként Mészáros Lőrinchez, majd az alapítványhoz kerültek ezek az újságok, mindegyik példányszáma meredeken esni kezdett: a Tolnai Népújság 10598-as példányszámról 8263-ra, a Somogyi Hírlap 15034-ről 11529-re, az Új Dunántúli Napló 20618-ról 15852-re, a Fejér Megyei Hírlap 25812-ről 20741-re, a Kisalföld 52503-ról 48797-re csökkent. Persze egy teljesen új lap elindítása komoly kockázatokkal jár, hiszen a meglévő előfizetéseket le kellene mondani, és újak kötésére biztatni az olvasókat, ez pedig biztosan további példányszámeséssel járna. Több lapvezető is arra hívta fel a figyelmet, hogy az olvasók nem a központilag készített oldalak, hanem a helyi hírek miatt vesznek még megyei lapot, így, ha ebből még kevesebbet kapnak, akkor lemondják az előfizetéseket. Úgy tudjuk, hamarosan erőteljesebb központosítás vár a városi televíziókra is: ezek szintén megszűnhetnek, helyüket megyénként egy-egy televízió venné át, és jelentős létszámleépítést is végrehajtanának.