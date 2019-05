Lyoni robbantás – Fotót tettek közzé a gyanúsítottról

"Remélem, az eredmény lendületet ad sok más szociáldemokrata pártnak" – értékelte az európai szocialisták vezetőjelöltje, hogy az exit-poll adatok szerint Hollandiában jól szerepelt a baloldal.

Az európai szocialisták vezető jelöltje, Frans Timmermans pártja, a Munkapárt (PvdA) lehet a legnagyobb nyertese a hollandiai EP-választásoknak, míg a legnagyobb vesztese Geert Wilders rasszista populista Szabadságpártja (PVV) – legalábbis a csütörtöki szavazás után nyilvánosságra hozott exit poll adatok szerint. Végeredmény vasárnap késő éjjel várható. Az exit poll szerint a PvdA előreláthatólag öt mandátumhoz juthat az eddigi három helyett, míg a PVV négy helyett csak egyhez, vagy még annyihoz sem. A Munkapárt mögött a kereszténydemokraták és Mark Rutte kormányfő konzervatív liberálisai végezhetnek négy-négy parlamenti hellyel. Növelhetik támogatottságukat a Zöldek, míg a balliberálisok kettővel kevesebb képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe. Végeredményben az Európa-párti erők kényelmes többséget élvezhetnek a radikális jobboldaliak előtt. Wilders pártja ugyan nagyot bukott, viszont a jobboldal új "fenegyereke", Thierry Baudet friss EU-ellenes formációja három helyet kaphat. A populisták ezzel együtt sem tudják meghaladni öt évvel ezelőtti eredményüket. Ha beválnak a felmérések, ugyanannyi vagy kevesebb képviselőjük lesz az új EP-ben, mint a régiben. A baloldal nagy sikerét néhány elemző a "Timmermans tényezővel" magyarázza. Szerintük az utóbbi években a hazai választásokon leszerepelt és a közvélemény-kutatásokban is leírt Munkapárt elsősorban annak köszönheti váratlan előretörését, hogy a szavazók a honfitársukat, Frans Timmermanst szeretnék látni az Európai Bizottság elnöki székében a többi külföldi jelölttel, elsősorban az Európai Néppárthoz tartozó bajor Manfred Weberrel szemben. De sokat nyomott a latba, hogy a holland politikus – aki egyben az Európai Bizottság első alelnöke – rendre jobban szerepelt a tévévitákban, mint a vetélytársai, és sokat kampányolt a hazájában is. A Munkapárt győzelmét még a pártelnök Lodewijk Asscher is "bizarr visszatérésnek" nevezte. Timmermans az exit-pollok nyilvánossá válása után azt nyilatkozta a holland tévének, hogy derűlátóan ítéli meg az európai szocialisták választási esélyeit. "Remélem, hogy az eredmény lendületet ad sok más szociáldemokrata pártnak" – mondta. A magyar származású holland Piri Katinak a PvdA lista negyedik helyezettjeként minden esélye megvan rá, hogy visszatérjen az EP-be. Piri lapunknak azt mondta, hogy Frans Timmermans népszerűsége és pártjuk pozitív kampánya járult hozzá a váratlan sikerhez. "Nem vettünk részt a sárdobálásban" – fogalmazott. A Munkapártra szavazók 48 százaléka azt állította, hogy Timmermans miatt támogatta a baloldalt. Az EP-képviselő szerint emellett képesek voltak jobban mozgósítani az embereket, mint a radikális jobboldal, így Hollandiát egy erős Európárti többség fogja képviselni az uniós törvényhozásban.